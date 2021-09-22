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«Краснодар» на выезде обыграл «Ленинградец» в матче БЕТСИТИ Кубка России

17:53
Гжегож Крыховяк. Фото ФК «Краснодар»
Гжегож Крыховяк. Фото ФК «Краснодар»
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В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Краснодар» в гостях победил «Ленинградец» (2:0).

Голы забивали Александр Черников и Гжегож Крыховяк. «Краснодар» набрал три очка и лидирует в первой группе. Столько же у «Ленинградца», который сыграл на матч больше. Идущая третьей «Кубань» сыграла один матч и очков пока не имеет.

БЕТСИТИ Кубок России

Элитный групповой раунд

Группа 1

«Ленинградец» (Ленинградская область) — «Краснодар» — 0:2 (0:1)

Голы: Черников, 42 (0:1). Крыховяк, 85 (0:2).

«Ленинградец»: Зайцев, Кривулькин (Яковлев, 63), Анисимов, Петров, Николаев (Гасилин, 80), Сиротов (Воробьев, 63), Поляков, Шепелев (Корцов, 63), Розманов, Вотинов, Хлусов (Умаров, 63).

«Краснодар»: Агкацев, Сорокин, Литвинов, Корнюшин (Стоцкий, 53), Крыховяк, Кабелла, Вилена, Черников, Сперцян (Газинский, 46), Кривцов (Классон, 46), Ильин (Манелов, 75).

Предупреждения: Ильин, 32. Сперцян, 37. Кривцов, 37. Поляков, 45+1. Анисимов, 51. Шепелев, 62. Петров, 72. Яковлев, 87. Корцов, 90.

Судья: Федотов (Великий Новгород).

22 сентября. Рощино. Стадион «Рощино Арена».

Ленинградец — Краснодар

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры