«Ахмат» уверенно победил «Кайрат» в матче БЕТСИТИ Кубка России

«Ахмат» в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России обыграл «Кайрат» со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Абубакар Кадыров, Габриэль Янку и Амир Адуев.

«Ахмат» с 3 очками делит с «Ротором» первое место в группе 7, «Кайрат» в 2 играх не набрал очков.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 7

«Кайрат М» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 0:3 (0:1)

Голы: Кадыров, 18 — с пенальти (0:1). Янку, 57 — с пенальти (0:2). Адуев, 79 (0:3).

«Кайрат М» (Москва): Ульянов, Ткаченко, Кургин, Ибрагимов, Савинов (Айрапетян, 63), Крачковский, Пряхин, Эмиров, Алимжан (Мацхарашвили, 46), Швырев, Б.Меделхан (Абдулла, 63).

«Ахмат» (Грозный): Мелихов, Пуцко (Лысцов, 16), Нижич, Янку (Иналкаев, 66), Коновалов, Харин, Карапузов, Садулаев (Ибишев, 77), Адуев, Кадыров (Архипов, 46), Себай.

Предупреждения: Савинов, 36. Архипов, 46. Эмиров, 56. Айрапетян, 65. Адуев, 74.

Судья: Зияков (Набережные Челны).

22 сентября. Одинцово. Стадион «Центральный».