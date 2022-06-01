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Сегодня, 16:34

КДК РФС дисквалифицировал Николсона и Макарова на два матча Кубка за драку в финале

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Спартака» Шамара Николсона и Дениса Макарова на два матча за драку после финала БЕТСИТИ Кубка России.

Оба футболиста пропустят по 2 матча следующего розыгрыша Кубка за агрессивное поведение.

После завершения игры Николсон открытой ладонью ударил полузащитника «Динамо» Николу Моро. Макаров увидел это и ввязался в потасовку с форвардом красно-белых, за что получил красную карточку. Николсон также был удален.

Также по итогам финала «Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (6 предупреждений за матч). Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли получил штраф в размере 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, наставник «Динамо» Сандро Шварц оштрафован на 10 рублей за то же действие.

«Динамо» наказали штрафами на 175 тысяч рублей (за использование и бросание зрителями пиротехники) и на 100 тысяч рублей (за скандирование болельщиками команды ненормативной лексики).

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1) состоялся в воскресенье, 29 мая.

Источник: https://www.rfs.ru/news/216041
Денис Макаров
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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