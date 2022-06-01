Соболев опубликовал фото с сыном и Джикией: «Кабанчик-Дельфин-Мамонтенок»

Соболев опубликовал фото с сыном и Джикией с финала БЕТСИТИ Кубка России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал новую фотографию в своем Telegram-канале.

На снимке Соболев вместе со своим сыном и одноклубником Георгием Джикией держит трофей БЕТСИТИ Кубка России.

«Кабанчик-Дельфин-Мамонтенок», — подписал фото 25-летний футболист.

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале Кубка России и выиграл турнир в четвертый раз (1994, 1998, 2003, 2022).

Соболев в сезоне-2021/22 сыграл за красно-белых 35 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.