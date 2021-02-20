Играл ли спартаковец Мозес рукой? Ответ на вопрос дал фотограф «СЭ»

На 12-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников сначала не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, но изменил свое решение после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Валентина Мурашова и просмотра видеоповторов. Правильно ли поступил судья, определив, что Виктор Мозес сыграл рукой?

Однозначного ответа после изучения видеозаписи нет. При просмотре повтора, сделанного с одного ракурса (со спины Мозеса), можно заключить, что спартаковец сыграл той частью предплечья, которой теперь можно играть в мяч. Правило «короткого рукава» это позволяет.

А вот если взглянуть с другого ракурса, может показаться, что контакт с мячом произошел чуть ниже разрешенной области.

К сожалению, повторы, показанные в ходе первого тайма, не позволяют ни поддержать решение Левникова, ни определить, что судья ошибся.

Но на снимке, сделанном фотокорреспондентом «СЭ» Александром Федоровым, видно, что мяч, скорее, попал в разрешенную часть. Хотя и при изучении этой фотографии споры наверняка продолжатся.

(Александр Бобров)

Момент матча «Динамо» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Момент матча «Динамо» — «Спартак».

Момент матча «Динамо» — «Спартак».

Правило назначения пенальти.