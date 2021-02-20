Милонов: «Огромные деньги, которые вливают в «Зенит», приводят к противоположному результату»
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:2).
«Иностранцы, которые играют в «Зените», относятся к Кубку России спустя рукава. К сожалению, огромные деньги, которые вливаются в «Зенит», приводят к диаметрально противоположному результату. Вместо того, чтобы готовить молодую смену — мы предпочитаем покупать уже готовых легионеров. Это становится причиной того, что не хватает сыгранности и мотивации, что дает подобные результаты. Я всегда говорил, что большие деньги в клубе — это гири в бутсах в футболиста. Перекаченные легионерами клубы менее эффективны, чем крепкие середняки. Хочу напомнить, что петербуржцев в «Зените» нет вообще! Молодые питерские футболисты вынуждены искать себя за пределами северной столицы. Вот и получается, что петербуржцы обыгрывают питерский «Зенит», — сообщил Милонов «СЭ».
Милонов также прокомментировал будущее Сергея Семака на посту главного тренера.
«Когда стоял вопрос о выборе тренера — я поддержал Семака. Он русский, он наш. Не надо позориться, назначая тренеров иностранцев. В экономике РФ мы пытаемся добиться импортозамещения, а в футболе даже и не стараемся. Не надо убирать Семака», — добавил Милонов.
20 февраля счет в матче на 19-й минуте открыл Далер Кузяев. Кирилл Панченко на 25-й восстановил равновесие. Роберт Бауэр на 37-й минуте вывел гостей вперед, реализовав пенальти.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю