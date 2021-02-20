Милонов: «Огромные деньги, которые вливают в «Зенит», приводят к противоположному результату»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:2).

«Иностранцы, которые играют в «Зените», относятся к Кубку России спустя рукава. К сожалению, огромные деньги, которые вливаются в «Зенит», приводят к диаметрально противоположному результату. Вместо того, чтобы готовить молодую смену — мы предпочитаем покупать уже готовых легионеров. Это становится причиной того, что не хватает сыгранности и мотивации, что дает подобные результаты. Я всегда говорил, что большие деньги в клубе — это гири в бутсах в футболиста. Перекаченные легионерами клубы менее эффективны, чем крепкие середняки. Хочу напомнить, что петербуржцев в «Зените» нет вообще! Молодые питерские футболисты вынуждены искать себя за пределами северной столицы. Вот и получается, что петербуржцы обыгрывают питерский «Зенит», — сообщил Милонов «СЭ».

Милонов также прокомментировал будущее Сергея Семака на посту главного тренера.

«Когда стоял вопрос о выборе тренера — я поддержал Семака. Он русский, он наш. Не надо позориться, назначая тренеров иностранцев. В экономике РФ мы пытаемся добиться импортозамещения, а в футболе даже и не стараемся. Не надо убирать Семака», — добавил Милонов.

20 февраля счет в матче на 19-й минуте открыл Далер Кузяев. Кирилл Панченко на 25-й восстановил равновесие. Роберт Бауэр на 37-й минуте вывел гостей вперед, реализовав пенальти.

(Артем Бухаев)