Медведев — о новом контракте с «Ростовом»: «Если нужен клубу, с радостью продлю соглашение»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев прокомментировал возможное продление контракта с командой.

«Я делаю свою работу. Если нужен клубу, то с радостью продлю соглашение. Не раз говорил, что если мне предложат контракт хоть завтра, то обязательно его продлю», — сказал Медведев.

В текущем сезоне 29-летний вратарь провел 9 матчей за «Ростов», пропустил 11 мячей и дважды отыграл на ноль. Его действующий контракт истекает летом этого года.