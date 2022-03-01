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Сегодня, 22:26

Шварц отметил игру Смолова в матче с «Нижним Новгородом»

Георгий Скобликов

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру команды в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:0).

— Как прокомментируете игру?

— Всем добрый вечер. Вы знаете, в какой ситуации приходится играть. Выражаю большую благодарность отношению команды к игре, к тому, как она проявила себя. Победа абсолютно заслужена.

— Почему играл самый серьезный состав в кубке?

— Надо сказать, что до воскресенья много времени. Важно, как будет развиваться каждый последующий день.

— Игра Смолова была открытием или все-таки его адаптация прошла очень быстро?

— Мы не были удивлены тем качеством, которая показала команда в целом. Были к этому готовы. Как я и сказал, Федор быстро вписался в команду. Доволен, что есть в команде.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Сандро Шварц
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