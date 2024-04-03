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Сегодня, 21:41

Федотов — о победе над «Балтикой»: «В каких-то моментах нам повезло»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В каких-то моментах нам повезло, мы были близки к тому, чтобы пропустить гол. Нужно более уверенно и уравновешенно проводить концовки. Здесь, в первую очередь, надо продолжать работать над психологической составляющей. Будем с этим разбираться», — цитирует Федотова пресс-служба армейцев.

Ответный матч между командами состоится в Москве 16-18 апреля.

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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