Дмитрий Булыкин: «Пенальти в эпизоде с Пиняевым не было»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на момент в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России между москвичами и «Уралом» (0:1), когда на газоне оказался футболист гостей Сергей Пиняев.

«Был ли пенальти в моменте с Пиняевым? Лучше спросить у арбитров, пусть объяснят это. У футболистов обычно мнения могут расходиться с решениями судей. Что касается меня, то думаю, что здесь нарушения не было. Вратарь шел на мяч и взял его в руки, в этот момент голкипера нельзя атаковать, поэтому нарушения со стороны Мамина там не было. А если бы он упал или выронил мяч, то рефери свистнул бы нарушение со стороны Пиняева», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Урал» выбил «Локомотив» из розыгрыша Кубка России.