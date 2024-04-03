Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:26

Дмитрий Булыкин: «Пенальти в эпизоде с Пиняевым не было»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на момент в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России между москвичами и «Уралом» (0:1), когда на газоне оказался футболист гостей Сергей Пиняев.

«Был ли пенальти в моменте с Пиняевым? Лучше спросить у арбитров, пусть объяснят это. У футболистов обычно мнения могут расходиться с решениями судей. Что касается меня, то думаю, что здесь нарушения не было. Вратарь шел на мяч и взял его в руки, в этот момент голкипера нельзя атаковать, поэтому нарушения со стороны Мамина там не было. А если бы он упал или выронил мяч, то рефери свистнул бы нарушение со стороны Пиняева», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Вратарь &laquo;Урала&raquo; Алексей Мамин попал в&nbsp;голову полузащитнику &laquo;Локомотива&raquo; Сергею Пиняеву. «Урал» — «Локомотив»: у трех судей ФИФА разные мнения. Почему не назначен пенальти в пользу «Локо»?

«Урал» выбил «Локомотив» из розыгрыша Кубка России.

Источник: РБ Спорт
Сергей Пиняев
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о возможной отставке Галактионова: «Не надо пороть горячку, утро вечера мудренее!»

Федотов — о победе над «Балтикой»: «В каких-то моментах нам повезло»
Новости
RSS RSS
Все новости