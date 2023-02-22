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Сегодня, 23:26

Глава совдира «Локо» Нагорных о работе Цорна: «Не самые удачные были приобретения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Томас Цорн.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после поражения от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ответил на вопросы журналистов.

— Работа Цорна бездарная? Оценку должно давать время. Мы сегодня провели определенные трансферные действия. Но не в моих правилах давать оценку предшественникам.

Не самые удачные были приобретения, но мы постараемся получить минимальные расхождения в сумме продаж тех игроков, которых мы отдали. Это задача сегодняшнего менеджмента.

В октябре 2022-го Цорн покинул «Локомотив». В ноябре 2021-го он стал спортивным директором клуба. С июля того же года работал техническим директором команды.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Томас Цорн
Юрий Нагорных
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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