Глава совдира «Локо» Нагорных о работе Цорна: «Не самые удачные были приобретения»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после поражения от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ответил на вопросы журналистов.

— Работа Цорна бездарная? Оценку должно давать время. Мы сегодня провели определенные трансферные действия. Но не в моих правилах давать оценку предшественникам.

Не самые удачные были приобретения, но мы постараемся получить минимальные расхождения в сумме продаж тех игроков, которых мы отдали. Это задача сегодняшнего менеджмента.

В октябре 2022-го Цорн покинул «Локомотив». В ноябре 2021-го он стал спортивным директором клуба. С июля того же года работал техническим директором команды.