Барриос: «Возвращаемся домой с ощущением, что игра была хорошей»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Думаю, что мы возвращаемся домой с ощущением, что это была хорошая игра. У соперника, по сути, был один момент. ЦСКА воспользовался нашей ошибкой. В этом противостоянии еще ничего не решено. Все наши мысли о следующей игре в РПЛ. А потом мы еще лучше подготовимся к ответной игре против ЦСКА в Санкт-Петербурге. Ментально мы готовы к тому, что потребуется много усилий в обоих турнирах», — сказал хавбек.