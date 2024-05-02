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Сегодня, 22:10

Газзаев: «Еще есть матч в Санкт-Петербурге, и ЦСКА вполне по силам обыграть «Зенит»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» впечатлениями от первого матча армейцев с «Зенитом» (1:1) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Еще есть встреча в Санкт-Петербурге, и ЦСКА вполне по силам обыграть там «Зенит». Да, ЦСКА имел преимущество сегодня, но самое главное — результат. Теперь второй матч решит, кто из команд пройдет дальше», — сказал Газзаев «СЭ».

Ответный матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 мск.

Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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