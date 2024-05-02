Газзаев: «Еще есть матч в Санкт-Петербурге, и ЦСКА вполне по силам обыграть «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» впечатлениями от первого матча армейцев с «Зенитом» (1:1) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Еще есть встреча в Санкт-Петербурге, и ЦСКА вполне по силам обыграть там «Зенит». Да, ЦСКА имел преимущество сегодня, но самое главное — результат. Теперь второй матч решит, кто из команд пройдет дальше», — сказал Газзаев «СЭ».

Ответный матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 мск.