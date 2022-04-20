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Кечинов: «Если «Спартак» не возьмет Кубок России, это будет провал»

Кечинов отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА в Кубке России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России над ЦСКА (1:0).

«На кону стояло очень многое, отсюда и много борьбы, единоборств. Никто не хотел уступать друг другу, поэтому была жесткая игра. Следствие — количество желтых карточек. Качество игры? ЦСКА разочаровал. Да, у них был сейчас небольшой спад в РПЛ, но все равно была какая-то игра, яркие легионеры», — сказал Кечинов «СЭ».

Также Кечинов признался, что немного разочаровался в игре армейцев, так как ожидал от ЦСКА большего.

«Если бы сейчас не вышли в полуфинал... Если не выиграем Кубок, то это будет провал. Главная задача сейчас — выиграть Кубок, хоть как-то скрасить сезон. Это очень престижный титул», — добавил Кечинов.

За два тайма четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» арбитр Владимир Москалев показал 14 желтых карточек — по 7 каждой команде.

ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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