Алдонин считает, что «Спартак» победил незаслуженно

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнее поражение красно-синих в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу 2022 против «Спартака» (0:1).

«Не сказал бы, что «Спартак» победил заслуженно. ЦСКА мог забить, сравнять счет, вернуться в игру. И в штангу был удар. Удача была явно не на стороне ЦСКА сегодня. В матче было много борьбы, много карточек. Но не сказать, что судейство было необъективным. Для такого случая, как с Бийолом, есть ВАР, арбитры посчитали, что можно поставить пенальти. Хороший кубковый матч, хороший уровень борьбы. Сегодня «Спартак» был более удачливым. Забили не с игры, со стандарта. Так бывает», — сказал Алдонин «СЭ».

В 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо», «Енисей», «Алания» и «Спартак». Жеребьевка состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 21.00 по московскому времени.