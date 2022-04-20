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Сегодня, 21:28

«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Бакаева с пенальти и вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России по футболу
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес (слева) против Шамара Николсона.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России — 1:0.

Игра прошла на домашнем для армейцев стадионе «ВЭБ Арена».

Единственный гол в матче на 21-й минуте с пенальти забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. На 45+3-й минуте футболист армейцев Жан-Филипп Гбамен получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Спартак» стал четвертым полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до него в эту стадию вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 21 (0:1)
ЦСКА
Акинфеев Щенников Бийол Дивеев Обляков (Фукс, 82) Гбамен Мухин (Зайнутдинов, 47) Марио Фернандес Карраскаль (Ушаков, 74) Юсуф Языджи (Эджуке, 74) Медина (Заболотный, 46)
Спартак
Максименко Джикия Жиго Чернов Бакаев (Пруцев, 64) Классен (Денисов, 87) Зобнин (Литвинов, 64) Кофрие Николсон (Рассказов, 86) Мартинс Игнатов (Соболев, 80)
Предупреждения
Карраскаль 24’, Гбамен 36’, Мухин 37’, Заболотный 68’, Щенников 78’  -  Бакаев 32’, Мартинс 43’, Кофрие 45’, Николсон 78’, Соболев 87’, Жиго 90’, Максименко 90’
Удаления
Гбамен 45’ (вторая ж.к)
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Мурашов (Москва)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва)

Зелимхан Бакаев
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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