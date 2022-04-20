«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Бакаева с пенальти и вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России по футболу

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России — 1:0.

Игра прошла на домашнем для армейцев стадионе «ВЭБ Арена».

Единственный гол в матче на 21-й минуте с пенальти забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. На 45+3-й минуте футболист армейцев Жан-Филипп Гбамен получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Спартак» стал четвертым полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до него в эту стадию вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.