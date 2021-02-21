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ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: Казарцев правильно не назначил пенальти, Сигурдссон упал сам

15:21
ЦСКА — «СКА-Хабаровск». ЦСКА — «СКА-Хабаровск». ЦСКА — «СКА-Хабаровск». ЦСКА — «СКА-Хабаровск». ЦСКА — «СКА-Хабаровск». ЦСКА — «СКА-Хабаровск».
ЦСКА — «СКА-Хабаровск».
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На 33-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» верное решение принял арбитр Василий Казарцев, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей.

ЦСКА - "СКА-Хабаровск".
ЦСКА — «СКА-Хабаровск».

Арнор Сигурдссон настаивал, что Кирилл Суслов сфолил и сбил его, однако видеоповторы убедили в обратном: армеец упал сам.

ЦСКА - "СКА-Хабаровск".
ЦСКА — «СКА-Хабаровск».

Это подтвердили и видеоассистенты Сергей Иванов и Антон Кобзев.

(Александр Бобров)

ЦСКА — СКА-Хабаровск

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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