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«Локомотив» — «Тамбов»: где смотреть матч, во сколько начало

15:15
«Локомотив» на своем поле примет «Тамбов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» на своем поле примет «Тамбов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 21 февраля, состоится матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Из-за финансовых проблем тамбовский клуб мог сняться с розыгрыша российского кубка. Команды три раза играли в рамках РПЛ и все матчи выиграл «Локомотив».

Следить за матчем «Локомотив» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Смотреть видеотрансляцию матча на сайте Матч Премьер

Локомотив — Тамбов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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