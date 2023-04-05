ЦСКА благодаря автоголу Бейла обыграл «Крылья Советов» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА обыграл «Крыльев Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На последних минутах матча «Крылья Советов» хотели заменить вратаря перед серией пенальти, однако пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла.

Первая игра в Самаре закончилась со счетом 2:2.

Таким образом, ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.