ЦСКА благодаря автоголу Бейла обыграл «Крылья Советов» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
ЦСКА обыграл «Крыльев Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.
На последних минутах матча «Крылья Советов» хотели заменить вратаря перед серией пенальти, однако пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла.
Первая игра в Самаре закончилась со счетом 2:2.
Таким образом, ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.
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