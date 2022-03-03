Экс-президент «Локомотива» призвал распустить совет директоров клуба после поражения от «Енисея»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение московского клуба в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (0:4).

«Этот результат воспринимаю нормально. Конечно, не думал, что «Локомотив» проиграет с таким разгромным счетом, но исход был ожидаем, так как команда не готова. Все думали о политике. Виновата не команда, не тренеры, которые разбежались, а руководители «Локомотива». Они забыли о футболе и в результате пришли к разбитому корыту. Нужно два года, чтобы исправить ситуацию. Совет директоров и его председатель виноваты в первую очередь в том, что случилось. Потратили кучу денег, а команда развалилась», — сказал Наумов «СЭ».

Также Николай Наумов высказался о будущем «Локомотива».

«На месте руководства компании на фоне всего случившегося я бы распустил совет директоров. Назначил бы сильного генерального директора, а не того, кто только бумаги подписывает. Потом собрал бы всех тренеров с историей в «Локомотиве». Это и Билялетдинов, и Черевченко. Их очень много сильных, все играли на высоком уровне, они хорошо знают клуб. С ними можно сделать хорошую команду и без легионеров. А освободившиеся деньги с зарплат иностранцев направил бы на развитие футбола», — добавил Наумов.

Ранее, 3 марта, «Енисей» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.