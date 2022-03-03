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Сегодня, 20:54

Дубль Лисаковича помог «Рубину» победить «Ротор» и выйти в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России

«Рубин» победил «Ротор» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Карен Саркисян
Корреспондент

«Рубин» одержал победу над «Ротором» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

В составе хозяев дублем отметился Виталий Лисакович. У гостей единственный гол на счету Романа Минаева.

Таким образом, «Рубин» вышел в четвертьфинал Кубка России. «Ротор» завершил выступление в турнире.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Ротор
Голы
Минаев, 12 (0:1), Лисакович, 27 (1:1), Лисакович, 73 (2:1)
Рубин
Дюпин Бегич Тальби Бакаев (Зуев, 46) Ломовицкий (Уремович, 76) Кварацхелия (Онугха, 76) Мусаев Самошников Кучаев Лисакович (Апшацев, 86) Хакшабанович
Ротор
Обухов Мартынов Дудиев (Слепов, 79) Байрыев Улад Омар Махатадзе Чуканов (Кипиани, 74) Ташаев (Щеткин, 66) Минаев (Серченков, 74) Макаров Муллин (Кавтарадзе, 79)
Предупреждения
Мусаев 41’, Ломовицкий 53’, Кварацхелия 67’  -  Ташаев 36’, Обухов 43’, Чуканов 52’, Муллин 75’, Махатадзе 78’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Березнов (Москва)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Лунев (Новосибирск)

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Ротор
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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