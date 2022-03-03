Дубль Лисаковича помог «Рубину» победить «Ротор» и выйти в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России
«Рубин» победил «Ротор» и вышел в четвертьфинал Кубка России
«Рубин» одержал победу над «Ротором» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.
Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
В составе хозяев дублем отметился Виталий Лисакович. У гостей единственный гол на счету Романа Минаева.
Таким образом, «Рубин» вышел в четвертьфинал Кубка России. «Ротор» завершил выступление в турнире.
Новости