Дубль Лисаковича помог «Рубину» победить «Ротор» и выйти в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России

«Рубин» победил «Ротор» и вышел в четвертьфинал Кубка России

«Рубин» одержал победу над «Ротором» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

В составе хозяев дублем отметился Виталий Лисакович. У гостей единственный гол на счету Романа Минаева.

Таким образом, «Рубин» вышел в четвертьфинал Кубка России. «Ротор» завершил выступление в турнире.