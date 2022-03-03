«Енисей» разгромил «Локомотив» и вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России
«Локомотив» потерпел поражение от «Енисея» и вылетел из Кубка России
«Енисей» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.
Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
У гостей забитыми мячами отметились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.
В составе хозяев красную карточку получил Наир Тикнизян. Также у «Локомотива» не смог реализовать пенальти Рифат Жемалетдинов.
Таким образом, «Енисей» вышел в четвертьфинал Кубка России.
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