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Сегодня, 20:09

«Енисей» разгромил «Локомотив» и вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России

«Локомотив» потерпел поражение от «Енисея» и вылетел из Кубка России
Карен Саркисян
Корреспондент

«Енисей» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

У гостей забитыми мячами отметились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.

В составе хозяев красную карточку получил Наир Тикнизян. Также у «Локомотива» не смог реализовать пенальти Рифат Жемалетдинов.

Таким образом, «Енисей» вышел в четвертьфинал Кубка России.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:4
Енисей
Голы
Кичин, 25 (0:1), Ломакин, 38 (0:2), Окладников, 77 (0:3), Комков, 90+2 (0:4)
Нереализованный пенальти
Жемалетдинов 64, Комков 90
Локомотив
Худяков Мампаси Ненахов Марадишвили (Петров, 74) Баринов Бека Бека (Бабкин, 46) Жемалетдинов (Зинович, 81) Тикнизян Черный (Керк, 46) Кухта (Рыбчинский, 81) Изидор
Енисей
Опарин Кичин Масловский Феррейра Зотов (Самойлов, 84) Ломакин (Глушков, 80) Иванов (Раздорских, 46) Бевеев Ланин Канаплин (Еременко, 46, Комков, 59) Окладников
Предупреждения
Тикнизян 27’, Баринов 37’, Ненахов 44’, Бабкин 75’  - 
Удаления
Тикнизян 36’ (вторая ж.к)
Судьи
Чистяков (Россия) Стипиди (Россия) Образко (Россия)
ВАР
Кукуян (Россия) Курочкина (Россия)
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ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
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