Булатов допустил, что Абаскаль может быть уволен из «Спартака» в случае разгромного поражения от «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов выразил мнение, что Гильермо Абаскаль может покинуть пост главного тренера клуба в случае крупного поражения от «Зенита» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра между командами состоится 3 апреля в Москве. Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

«Возможна ли отставка Абаскаля при неудаче в матчах с «Зенитом»? Конечно, это возможно. Эмоции много значат. Миром правят эмоции. Армия болельщиков у «Спартака» большая, она зачастую влияет на решения руководства. Конечно, если будет разгромное поражение, это переполнит чашу и [будет] возможна отставка. Но за отставкой следует новое назначение. Если готова кандидатура, один вопрос. Если нет, решение может быть затянуто», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Контракт 35-летнего испанца с московской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.