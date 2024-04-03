Игнатьев: «Спартак» глобально ни в чем не уступает «Зениту»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал фаворита в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Кто в плане психологии будет сильнее, тот и добьется результата. При этом, конечно, преимущество перед игрой небольшое есть у «Зенита», но спартаковцы глобально ни в чем не уступают», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

Игра пройдет 3 апреля в Москве. Начало — в 20.30 мск. Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Последний матч между командами прошел 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.