Глебов назвал неприятным удаления Карпина и Онопко в матче Кубка России

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал удаление главного тренера клуба Валерия Карпина и его помощника Виктора Онопко в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Химок» (0:0, пенальти — 7:6).

Перед серией пенальти главный судья матча Алексей Сухой показал красные карточки Карпину и Онопко.

«В игре было, наверное, не так много футбола, сколько борьбы. Это не тот футбол, в который мы привыкли играть, но мы выиграли, прошли дальше, так что это не так важно. В серии пенальти мы все хорошо пробили, и хорошо сыграл наш вратарь Никита Медведев. Ждем соперника, но нам все равно, с кем играть в следующем раунде. Удаление Карпина и Онопко? Я думаю, большинство не видело этот момент. Конечно, это неприятно, но судья так решил, и его решение я не буду комментировать», — приводит слова Глебова ТАСС.