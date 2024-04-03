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Сегодня, 15:05

«Урал» — «Локомотив»: стартовые составы на матч Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Урал» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Урал»: Ал. Мамин, Эмерсон, Ар. Мамин, Бевеев, Кулаков, Ишаков, Мишкич, Сунгатулин, Бикфалви, Дмитриев, Каштанов.

Запасные: Помазун, Щербицкий, Филипенко, Итало, Кики, Бегич, Влут, Сиссе, Газинский, Ионов, Аюпов, Шеттине.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Фассон, Самошников, Сарвели, Миранчук, Батраков, Пиняев, Карпукас, Сулейманов.

Запасные: Худяков, Митров, Хамулич, Митай, Ненахов, Магкеев, Щетинин, Глушенков, Жемалетдинов, Раков.

Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Урал» — «Локомотив».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
03 апр, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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