«Урал» — «Локомотив»: стартовые составы на матч Кубка России

«Урал» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Урал»: Ал. Мамин, Эмерсон, Ар. Мамин, Бевеев, Кулаков, Ишаков, Мишкич, Сунгатулин, Бикфалви, Дмитриев, Каштанов.

Запасные: Помазун, Щербицкий, Филипенко, Итало, Кики, Бегич, Влут, Сиссе, Газинский, Ионов, Аюпов, Шеттине.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Фассон, Самошников, Сарвели, Миранчук, Батраков, Пиняев, Карпукас, Сулейманов.

Запасные: Худяков, Митров, Хамулич, Митай, Ненахов, Магкеев, Щетинин, Глушенков, Жемалетдинов, Раков.

Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Урал» — «Локомотив».