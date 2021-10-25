«Зенит» — машина! Так в России еще никто не уничтожал «Спартак»

Сине-бело-голубые установили целый ряд рекордов, обыграв красно-белых — 7:1.

В воскресенье «Спартак» опозорился так, как еще никогда в своей истории, включая советскую. Крупнее поражений красно-белые на внутренней арене не знали. В Питере случилось избиение младенцев в самом его классическом виде. Пропустить четыре за первый тайм и семь за 90 минут — это надо умудриться. «Зенит» делал со «Спартаком» все, что хотел.

Перед матчем специалисты по тактике с помощью цифр убедили нас в том, что у москвичей лучшая оборона в РПЛ, а у питерцев — сильнейшая атака. Если по сезону вдруг это и так, то на «Газпром Арене» самая мощная защита представляла собой решето.

В матче с «Лестером», которому на четыре гола потребовалось гораздо больше времени, мы нашли крайнего в лице Рассказова, от которого четырежды убежал Дака. Но уже тогда холодные головы убеждали — проблемы куда глубже. Во встрече с «Зенитом» в этом удостоверились — Николай точно не главный виновник в пропущенных мячах на невском выезде.

И это плохая новость для Руя Витории — переводом в запас Рассказова проблемы в обороне решить не получится. Впрочем, что мы все о ней? Разве впереди было хоть чуть веселее? Или вы заметили в первом тайме на поле Промеса, Ларссона и Соболева?

Мы помним, конечно, что «Спартак» в Питере не побеждал с 2012-го, сине-бело-голубые на принципиального соперника настраиваются особо, а Сергей Семак в «Зените» красно-белым за три с половиной года не уступил ни разу. И худший по качеству матч Доменико Тедеско в России, на мой взгляд, получился как раз на «Газпром Арене» в ЧР-2020/21.

Но даже при всех этих вводных получать семь — это явный перебор. У футболистов «Спартака» должно ведь быть какое-то самолюбие. Особенно если вспомнить слова гендиректора Мележикова о том, что к столетию чемпионство нужно позарез. Пока им не то что не пахнет, а даже вспоминать смешно.

Хотя победа в Питере приблизила бы «Спартак» к «Зениту» на расстояние вытянутой руки — разрыв сократился бы до трех очков.

Но очная встреча все расставила по местам. Красно-белые куда ближе к середняку (и текущее седьмое место это отражает), чем к претенденту на медали. У «Спартака» и Руя Витории все по-прежнему плохо.

«Зенит» же может упиваться деклассированием красно-белых. Отмечать, что Азмун догнал лучшего бомбардира-легионера в истории РПЛ Вагнера Лав, а Дзюба обогнал лучшего вообще Веретенникова. Что Мостовой удачно заменил Малкома, сделав дубль, а Клаудиньо действительно мастерюга — его гол чудо как хорош.

Питер гуляет. Между командами Семака и Витории — пропасть.