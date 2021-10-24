«Спартак» в очередной раз унизили в Питере, а виноваты в этом все, кроме тренера.

«Спартак» крупно проиграл в Санкт-Петербурге «Зениту» и потерял хоть какие-то шансы на успешное завершение сезона. Сразу после игры с «Динамо» я написал, что красно-белым будет очень больно в двух следующих матчах, это было отчетливо видно по игре команды. Так и произошло. На сегодняшний день пропасть в классе между «Спартаком» и «Зенитом» чуть больше Марианской впадины.

Если почитать социальные сети и послушать болельщиков «Спартака», то складывается ощущение, что Руй Витория — великомученик. Фанаты красно-белых находят множество причин оправдать тренера, и совершенно неважно, кому он проигрывает — «Нижнему Новгороду», «Лестеру» или «Зениту». Почему-то сегодня мало кто задумывается о том, что отлично игравший в прошлом сезоне состав совершенно разучился это делать. Атака, полузащита, защита, вратари — разучились абсолютно все. Кто в этом виноват? Правильно, Леонид Федун и Зарема Салихова, но никак не тренер.

Федуна сложно назвать успешным владельцем футбольного клуба, но за последние пять лет «Спартак» выиграл золотые, серебряные и бронзовые медали. Не такой уж и плохой результат, правда? Красно-белое королевство погрузилось в хаос из-за кадровых ошибок, которые были совершены в последние два года. Слабые менеджеры, сомнительные пиар-технологии и скандалы с женой владельца клуба — все это буквально перечеркнуло весь позитив, которого было не так мало. «Спартаку» может помочь только четко выстроенная структура, и совершенно не важно, кто ее выстроит — Зарема, Леонид Арнольдович, Евгений Мележиков или кто-то другой.

Если посмотреть на таблицу, становится понятно, что у Руя практически нет шансов спастись. Клуб имеет право уволить тренера без компенсации, если после 15 туров команда не будет находиться в пятерке лидеров чемпионата. Видимо, не будет, и дело далеко не в игре против «Зенита». Доменико Тедеско тоже проигрывал в Петербурге без шансов.

Витория проиграл все в начале чемпионата, когда не смог определиться с тактикой и тем наследством, которое ему досталось. За последний год в «Спартак» пришли Квинси Промес, Виктор Мозес, Йорит Хендрикс, Макс Кофрие. Разговоры о том, что клуб не покупает игроков, — полнейший бред.

В следующем сезоне «Спартак» снова сильно изменится: уйдет тренер, уйдет большое количество русских игроков, которые не соответствуют амбициям команды, а первые покупки будут сделаны ближайшей зимой. Спешить уже некуда. Руководству клуба пора нанять на работу квалифицированных людей и разобраться с тем бардаком, который оно само и допустило. Оставить Виторию тоже можно, но тогда есть риск вылететь в ФНЛ, попутно объявив тренера великомучеником и даже святым. Варианты есть, главное — сделать правильный выбор.