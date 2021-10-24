«Зенит» превратил «Спартак» в пепел

Красно-белые потерпели самое крупное поражение в своей почти 100-летней истории в национальных турнирах.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 7:1 (4:0)

Голы: Азмун, 20 (1:0). Клаудиньо, 28 (2:0). Азмун, 36 (3:0). Мостовой, 45 (4:0). Промес, 53 (4:1). Мостовой, 56 (5:1). Дзюба, 80 — с пенальти (6:1). Ерохин, 88 (7:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ловрен, Ракицкий (Сутормин, 75), Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос (Круговой, 13), Мостовой (Дзюба, 75), Барриос (Ерохин, 83), Вендел, Клаудиньо (Кравцов, 83), Азмун.

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Рассказов, Литвинов, Айртон, Кофрие, Мозес (Бакаев, 72), Зобнин (Хендрикс, 45), Промес (Ломовицкий, 72), Соболев, Ларссон (Игнатов, 45).

Предупреждения: Кофрие, 65. Ракицкий, 72. Соболев, 90+2.

Удаление: Кофрие, 79.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Ковалев (Реутов), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Сухой (Люберцы). Усачев (Ростов-на-Дону).

24 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Затишье

Настолько спокойной обстановки перед петербургским матчем «Зенита» и «Спартака» не наблюдалось много лет. Даже прошлой зимой, когда игра номинально проходила без зрителей, градус был повыше. Тогда у «Зенита» имелся нездоровый фон: бесславное выступление в Лиге чемпионов и слухи об отставке Сергея Семака. Кроме того, в прошлом сезоне еще активную подрывную деятельность вели различные Telegram-каналы, а на самом стадионе произошла кратковременная, но массовая драка между болельщиками враждующих сторон.

Сейчас атмосфера сильно напоминала рядовую домашнюю встречу «Зенита». Разве что в воскресенье в соцсетях объединения невских болельщиков «Ландскрона» появилось провокационное видео, на котором патрон «Спартака» Леонид Федун обсуждает свиней со своей супругой Заремой Салиховой и главным тренером команды Руем Виторией. Ролик еще и забавно подали: создали QR-код, который якобы необходим фанатам гостей для прохода на «Газпром Арену». А при переходе по ссылке появлялось упомянутое видео.

Без Малкома, но с Клаудиньо

Без сомнений, фаворитом выступал «Зенит» — несмотря на три поражения подряд. Сине-бело-голубые в последние недели показывают качественный футбол, но во многом из-за невезения и стечения обстоятельств теряли очки. «Спартак» же не побеждает на берегах Невы с 2012 года, да и выглядит после Неаполя и Грозного невнятно.

Шанс гостей состоял в потерях чемпиона. Кузяев дисквалифицирован, а Малком и Клаудиньо завершили схватку с «Ювентусом» досрочно из-за травм. «Зенит» почти до самого русского класико не раскрывал степень серьезности травм бразильцев. Оказалось, что у Клаудиньо незначительный ушиб, который позволил ему выйти в стартовом составе, а Малком из-за более тяжелого повреждения не попал даже в заявку.

У «Спартака» тоже наблюдались кадровые проблемы. Жиго перебрал предупреждений, так что Витории пришлось выставлять тройку защитников Джикия — Кофрие — Рассказов. К последнему у болельщиков возникли большие вопросы после «Лестера», но тренерский штаб красно-белых оставил его в основе.

Без Дзюбы, но с голами

В целом правый фланг «Спартака» выглядел уязвимым. Мозес не любит обороняться, а страховал его как раз Рассказов. Вероятно, посмотрев встречу Лиги Европы, Семак решил выпустить в основе быстроногого Азмуна, а не тяжеловесного Дзюбу. Да, это еще один сюрприз от Сергея Богдановича — форвард, забивший пять мячей в четырех предыдущих турах РПЛ, остался в резерве. Но, к слову, на разминке он не выглядел расстроенным — спокойно пинал мяч с молодежью и смеялся.

Ставка Семака сработала. Хозяева могли открыть счет гораздо раньше 21-й минуты, но «Спартак» держался, а в одном из моментов Джикия вынес мяч с линии ворот после выстрела Клаудиньо.

Потеря Дугласа

На ход класико могла повлиять травма Дугласа Сантоса — левый защитник «Зенита», судя по всему, повредил заднюю поверхность бедра, и еще на 13-й минуте его заменил Круговой. Очевидно, что Семак планировал через Дугласа вскрывать «Спартак» на его уязвимой бровке, но и без Санстоса хозяева прекрасно справились.

Неожиданно активную роль в атаках исполнил Ракицкий. Именно украинец после розыгрыша углового сделал навес на первый гол Азмуна, Ярослав же ассистировал иранцу со стандарта чуть позже. Занятно, что Ракицкий раньше уже исполнял угловые, и довольно успешно, но защитник не очень быстро возвращается в оборону, поэтому в какой-то момент решено было поменять подающего.

Если не смотреть на поле и счет, а судить о матче только по статистике, то сложится впечатление равной игры. «Спартак» даже больше хозяев владел мячом и чаще бил по воротам, но в большинстве случаев — из-за пределов штрафной. Непосредственно к воротам Крицюка подобраться было сложно. А вот «Зенит» забивал мячи на любой вкус — Клаудиньо сотворил шедевр, Мостовой реализовал контрвыпад, Азмун поражал цель после угловых. Кажется, у сине-бело-голубых залетало все, что не зашло в трех предыдущих встречах.

Антирекорд красно-белых

Конечно, к 45-й минуте исход оказался предрешен. Хотя Промес в перерыве разразился пламенной речью и сразу после старта второго тайма отыграл один мяч. Но это только разозлило «Зенит»: сразу же Караваев пробил в перекладину, а следом Мостовой оформил дубль. «В Питере — пять», — так соцсети «Зенита» отреагировали на счет, вспомнив культовую песню «Ленинграда» и разгром «Спартака» 5:1 при Роберто Манчини.

Но матч на этом не завершился. «Зенит» продолжал давить, хотя все уже напоминало тренировку с болельщиками на трибунах. Они, кстати, освистали выход Артема Дзюбы на замену, причем и зенитовские, и спартаковские. Но форвард уже этого не замечает. Нападающий реализовал пенальти, а заодно стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Теперь у него 144 гола, а у Олега Веретенникова 143.

На финише «Зенит» забил еще — Ерохин установил окончательный счет 7:1. Чемпион полностью испепелил «Спартак», а красно-белые потерпели свое крупнейшее поражение в истории турнира.