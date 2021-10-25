«Две разные лиги! Что делает Руй? При Тедеско «Спартак» был в два раза сильнее». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о крупной победе «Зенита» над «Спартаком» (7:1).

— Конечно, нужно похвалить «Зенит». Сильный матч. Но «Спартак» — то совсем плохой... Ну о чем тут говорить? У Витории не было никакого плана на игру. Сзади — просто проходной двор! А что делали опорные полузащитники? Да вся команда проиграла единоборства!

Клаудиньо, безусловно, выделялся. Украшение всего чемпионата! Он умеет все. Видит поле, выполняет остроумные передачи. Когда его только купили, я сразу сказал, что он явно усилит «Зенит». Да и Вендел прибавил. Сегодня не было Малкома, но когда он в составе, это трио ведет игру.

В последнее время, если помните, я критиковал Ловрена. Но вот сегодня он действовал очень строго. Внимательно слежу за ним. Молодец. Если человек способен обучаться, значит, он профессионал. Это хорошее подспорье для команды Семака перед «Динамо» и особенно «Ювентусом».

«Спартаку» не стоит сетовать на потерю Жиго. Нет, дело точно не в нем. Ну семь мячей пропущено! Это две разные лиги! «Спартак» на седьмом месте. При Тедеско эта команда была сильнее в два раза. А что сейчас? Никакой «Спартак»! Скорости потеряны. Как играет Ларссон? Пропал. А в чем тогда заключается работа Руя? Ну у тебя такой исполнитель, почему же он так сдал-то?! Соболев — сам по себе, Бакаев — то же самое. Нет связок, нет мысли.

А вспомните первый гол Азмуна. Как иранец перевисел Айртона. Почему бразилец не поставил корпус? Такие нюансы и влияют на такой вот результат. Сложно предъявить серьезные претензии к Максименко при такой защите. Но в эпизоде с голом Клаудиньо он пропустил момент удара. Игра Клаудиньо — это поистине настоящее наслаждение! Он еще стольких людей научит играть. Отличный трансфер. Следите за ним.

С точки зрения футбола мне жаль, что «Спартак» так развалился, что у футболистов пропала мотивация. И это, конечно, проблема менеджмента клуба. Нужно ли увольнять сейчас Руя? Это пусть решает Леонид Федун. Но я уже после матча с «Лестером», в котором напортачил Рассказов, сильно удивился. Ведь этот защитник совершенно не там располагался! Неужели тренер не мог ему подсказать?! Ну объясни ты ему, что он должен находиться за соперником.

Дзюба сегодня забил очередной гол, обошел Веретенникова. При этом, я так понимаю, Азмун мог оформить хет-трик. Сердар поступил благородно. Он альтруист, очень воспитанный парень. Уступил право исполнить 11-метровый Дзюбе. Это хороший поступок. Он ведь не о себе подумал, а поддержал партнера. Но вы видели, как Артем волновался перед пробитием пенальти? В Лиге чемпионов от него уже трудно ожидать подвига, но в РПЛ Артем «Зениту» еще, конечно, поможет.

Хотя сегодня команде Семака удалась скоростная игра без него. Без Дзюбы питерцы действовали быстрее и эффективнее. Ему надо подстроиться под такой темп и стиль «Зенита».