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2 августа, 22:35

«Спартак» в большинстве вырвал победу над «Ахматом» в Грозном: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 2-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
2 августа, 22:36

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

2 августа, 22:36

В следующем туре «Спартак» 9 августа примет «Краснодар», а «Ахмат"10 августа на выезде сыграет с «Факелом».

2 августа, 22:36

«Спартак» набрал шесть очков и догнал группу лидеров — «Зенит», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». У «Ахмата» осталось одно очко.

2 августа, 22:35

«Спартак» в компенсированное время вырвал победу в матче с «Ахматом»

90+9-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Спартака» в выездном матче второго тура РПЛ одержали волевую победу над «Ахматом» со счетом 2:1. На гол Эгаша Касинтуры с пенальти красно-белые ответили результативными ударами Кристофера Ву и Эсекьеля Барко. Причем аргентинец забил в компенсированное ко второму тайму время. Концовку матча хозяева доигрывали вдесятером из-за удаления того же Касинтуры.

2 августа, 22:35

«Спартак» в большинстве одержал волевую победу над «Ахматом» во 2-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
02 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Спартак

2 августа, 22:34

90+8-я минута. Ндонг получил желтую карточку за грязную игру в воздухе против Угальде.

2 августа, 22:34

90+6-я минута. Шелия сейчас сыграл грамотно, сорвав выход один на один Угальде.

2 августа, 22:32

90+5-я минута. Пруцева вывели на ударную позицию — соперник заблокировал. Будет угловой.

2 августа, 22:31

90+4-я минута. Ибишев неплохо открывался в чужой штрафной, но все-таки находился во вне игры.

2 августа, 22:30

90+3-я минута. Зобнин заменен. На поле вышел Парада.

2 августа, 22:29

90+2-я минута. Несвойственная ошибка для Шелии. Должно быть обидно вратарю — ляп в компенсированное время.

2 августа, 22:29

Барко вывел «Спартак» вперед в матче с «Ахматом»

90+1-я минута. ГОООЛ! Барко решает! 2:1. Прямой удар со штрафного — Шелия не смог как следует отбить. Ошибка вратаря.

2 августа, 22:28

90+1-я минута. Шесть минут добавлено ко второму тайму. Есть время даже не на один гол, а на несколько!

2 августа, 22:27

90-я минута. Ромау близ собственной штрафной оттолкнул Угальде, попав ему в лицо. Право на опасный стандарт получили гости.

2 августа, 22:26

89-я минута. Маркиньос выдал обостряющую передачу в штрафную, Зобнин пробил с острого угла — Шелия надежен.

2 августа, 22:25

88-я минута. Сильный удар Умярова с подбора из-за пределов штрафной — сильно, но неточно.

2 августа, 22:24

87-я минута. Грозненцы, впрочем, в меньшинстве создают момент. Щетинину следовало бить самому, а он сделал не самый удобный пас Максути.

2 августа, 22:23

87-я минута. Будто уже на отбой действуют хозяева. В частности, это делает Ромау.

2 августа, 22:23

86-я минута. Шелия легко добрался до мяча после навеса Маркиньоса.

2 августа, 22:21

84-я минута. Келиано закидывал мяч вперед на Максути — тот и сам упал, и завалил соперника. Пенальти не будет.

2 августа, 22:19

83-я минута. Максути появился на поле. Мелкадзе отправился отдыхать.

2 августа, 22:19

82-я минута. Маркиньос слева прошел одного соперника, потом пошел в дальнейший обыгрыш и мяч потерял. Мелкадзе отработал.

2 августа, 22:18

80-я минута. 69 на 31 — процентное соотношение по владению мячом в пользу москвичей.

2 августа, 22:15

79-я минута. Карседо намерен освежить центр поля. Пруцев и Дмитриев вот-вот выйдут на замену.

2 августа, 22:13

Касинтура оставил «Ахмат» вдесятером в матче со «Спартаком»

77-я минута. Концовку домашнего матча грозненцы отыграют в неполном составе. Касинтура удален, а Зобнин получил желтую за провокацию.

2 августа, 22:12

76-я минута. Касинтура локтем попал Зобнину в район шеи. Этот эпизод разбирается.

2 августа, 22:12

75-я минута. Проверка ВАР по поводу возможного удаления. Касинтура, возможно, играл локтем против Зобнина.

2 августа, 22:11

73-я минута. Келиано не забил! Теперь уже верный момент у хозяев. Келиано бил из штрафной в угол, но касаник Ву скорректировало полет мяча — мимо.

2 августа, 22:10

73-я минута. Зобнин при попытке проникнуть в чужую штрафную придержал Адамова.

2 августа, 22:08

71-я минута. Возобновился матч. Чудом мяч не оказался в воротах Шелии — Ибишев и Цаке не дали замкнуть Маркиньосу фланговый прострел.

2 августа, 22:06

70-я минута. Непродолжительная пауза на водопой.

2 августа, 22:06

69-я минута. Литвинову не удалось сохранить мяч в поле после паса Бабича. Технический брак.

2 августа, 22:05

68-я минута. Перевод на другой фланг в исполнении Маркиньоса — Богосавац вынес мяч за боковую.

2 августа, 22:03

66-я минута. Серия рикошетов в штрафной хозяев, но зафиксирован офсайд у свежего Угальде.

2 августа, 22:03

65-я минута. Угальде вышел на замену. Мартинс отправился отдыхать.

2 августа, 22:01

64-я минута. В чужой штрафной лежит Литвинов и настаивает на пенальти. Если и был криминал, ВАР включится.

2 августа, 22:00

63-я минута. Барко опасно закручивал на дальнюю штангу — партнер до мяча не добрался, да и Шелия с трудом сыграл. Угловой заработан.

2 августа, 21:59

62-я минута. Келиано и Щетинин вышли на замену у грозненцев.

2 августа, 21:58

61-я минута. Самородов сам разогнал контратаку, сам и пробил, но достаточно слабо. Максименко мяч поймал.

2 августа, 21:55

59-я минута. Ву сфолил на Мелкадзе на чужой половине поля. Пауза весьма впрок для южан.

2 августа, 21:54

57-я минута. Вновь горячо в штрафной Шелии. Вдоль лицевой выбрался на опасную позицию Зобнин, бил в дальний угол — неточно.

2 августа, 21:53

56-я минута. Нарушение впереди со стороны Адамова на Зобнине. Визуально напрашиваются замены в составе грозненского клуба.

2 августа, 21:52

55-я минута. Опасно! Перекладина сыграла за Шелию после удара Солари с метров 22-х, потом добивание — неточно.

2 августа, 21:51

54-я минута. Хороший контроль мяча был у красно-белых, потом последовал заброс на Барко, который оставить мяч в поле не сумел.

2 августа, 21:49

52-я минута. Перспективный мягкий навес Барко слева на дальнюю штангу — роста не хватило Денисову. Но удар в красно-белой атаке все-таки последовал — неточно.

2 августа, 21:48

51-я минута. Только после нарушения правил Маркиньос добрался до мяча в чужой штрафной. Он подтолкнул в спину Адамова.

2 августа, 21:47

50-я минута. Ндонг чудил на своей половине поля. Два рискованных паса — едва Мартинс не перехватил.

2 августа, 21:45

48-я минута. Максименко сыграл неряшливо на выходе из штрафной, Самородов перехватил мяч и бил с острого угла — вратарь отбил.

2 августа, 21:43

47-я минута. В перерыве тренеры обошлись без замен. Все действующие лица нам хорошо знакомы.

2 августа, 21:43

46-я минута. В Грозном возобновился футбол. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.

2 августа, 21:26

«Ахмат» и «Спартак» в первом тайме обменялись голами

45+6-я минута. 1:1 — итог первой половины игры. Эгаш Касинтура открыл счет на пятой минуте, реализовав пенальти, а Кристофер Ву забил головой после розыгрыша стандарта на 39-й минуте. Концовка тайма настроила на зрелищный матч. Посмотрим, что будет после перерыва.

2 августа, 21:24

45+4-я минута. Падение Мартинса на подступах чужой штрафной — реакции рефери нет.

2 августа, 21:23

45+3-я минута. Да, пять минут было добавлено к первому тайму.

2 августа, 21:22

45+2-я минута. Барко исполнил стандарт — Мелкадзе оперативно вынес мяч из своей штрафной.

2 августа, 21:21

45+1-я минута. Теперь Маркиньос сбит на левой бровке. Метров 30 до ворот Шелии.

2 августа, 21:21

45-я минута. Удар на исполнение с границы штрафной — Шелия без проблем поймал мяч.

2 августа, 21:19

44-я минута. Исмаэл Силва исполнил штрафной удар — мяч полетел над перекладиной.

2 августа, 21:18

43-я минута. За разговоры с судьей Максименко получил желтую карточку.

2 августа, 21:17

42-я минута. Мелкадзе сбит в метрах 25-ти от чужих ворот. Зобнин и Умяров придержали форварда соперника.

2 августа, 21:16

41-я минута. Получается, что чуть ли не первый удар в створ у гостей оказался голевым.

2 августа, 21:15

Ву сравнял счет в матче «Спартака» с «Ахматом»

39-я минута. ГООООЛ! 1:1. Ву забил головой. Барко и Маркиньос разыграли угловой, бразилец навесил, а Кристофер замкнул.

2 августа, 21:13

38-я минута. Ндонг сорвал выход один на один Мартинса. Денисов выводил партнера на убойную позицию, но Ндонг выбил на угловой.

2 августа, 21:12

37-я минута. Ромау атаку разогнал, подключил справа Касинтуру, тот прострелил, но Мелкадзе в центре штрафной до мяча не добрался.

2 августа, 21:10

35-я минута. Перспективную атаку развивали гости, но Барко потерял равновесие на подступах штрафной.

2 августа, 21:09

34-я минута. Красно-белые ответили ударом головом Мартинса, но в створ он не попал.

2 августа, 21:08

33-я минута. Контратаку два в два запороли южане. Это Касинтура погорячился с передачей.

2 августа, 21:06

31-я минута. Мелкадзе на газоне. Он держится за правую ногу после грязных действий Ву.

2 августа, 21:05

30-я минута. 1:1 — соотношение ударов, 1:0 — соотношение по ударам в створ. Не самый зрелищный футбол мы смотрим.

2 августа, 21:04

29-я минута. Мяч в сетке, но с внешней стороны. Это у Маркиньоса не получилась подача слева.

2 августа, 21:03

28-я минута. У Барко не получился качественный прием в чужой штрафной. Хотя бы у гостей обостряющий пас прошел.

2 августа, 21:01

26-я минута. Возобновился матч. Попытка слева подключить Богосаваца — красно-белые мяч перехватили.

2 августа, 20:59

25-я минута. Пауза на водопой. Перед этим Зобнин не по правилам приземлил на газон Адамова.

2 августа, 20:58

24-я минута. Красно-белые исполнили угловой — Мелкадзе на ближней штанге сыграл головой и вынес мяч за пределы штрафной.

2 августа, 20:57

23-я минута. Барко с левого полуфланга навесил в центр штрафной — защита хозяев действует бдительно.

2 августа, 20:57

22-я минута. Не лучший пас в исполнении Денисова — Солари не сумел сохранить мяч в поле. Вновь не хватило длины поля.

2 августа, 20:56

21-я минута. Неточная диагональ в надежде на рывок Маркиньоса. Удар от ворот выполнит Шелия.

2 августа, 20:55

20-я минута. Солари, впрочем, быстро поднялся с газона. Медицинской паузы не будет. Игра продолжается.

2 августа, 20:54

19-я минута. Следующая жертва борьбы — Солари. Он столкнулся с Цаке.

2 августа, 20:53

19-я минута. Умярову не хватило длины поля, чтобы добраться до мяча на правом фланге.

2 августа, 20:52

18-я минута. Литвинов тем временем вернулся на поле. Он в игре. Пожелаем ему здоровья.

2 августа, 20:52

17-я минута. Возобновился матч и шанс отличиться с игры получил Касинтура. Почему-то он не стал бить в дальний угол, а сделал пас на дальнюю штангу, где партнера не оказалось.

2 августа, 20:51

16-я минута. На своих двоих Литвинов покинул пределы поля. Минуту он будет без футбола.

2 августа, 20:50

16-я минута. Затягивается медицинская пауза. Уже и Пруцев разминается.

2 августа, 20:49

15-я минута. Литвинов на газоне, он держится за голову. Требуется медицинская помощь.

2 августа, 20:49

14-я минута. Постепенно разогревается атака красно-белых, уже удается в штрафную соперника проникать.

2 августа, 20:48

13-я минута. Барко оказался на газоне, но свисток судьи не прозвучал. Попытка задействовать Маркиньоса в чужой штрафной — бразилец до мяча не добрался.

2 августа, 20:46

12-я минута. Ромау в центре поля жестко сыграл по отношению к Барко. Снова нарушение правил.

2 августа, 20:46

11-я минута. Цаке и Солари потолкались — мяч остался у грозненцев. Пока Пабло никак себя не проявил.

2 августа, 20:45

10-я минута. Теперь почти всей командой грозненцы действуют на собственной половине поля. Не грех поиграть на контратаках.

2 августа, 20:43

8-я минута. Теперь спартаковцы фолят на Ромау, опять же на чужой половине поля.

2 августа, 20:42

7-я минута. Касинтура полезно сыграл в отборе на своей половине поля — Умяров следом сбил его. Фол.

2 августа, 20:41

6-я минута. Теперь некогда адаптироваться красно-белым. Нужно играть в быстрый и креативный футбол, счет обязывает.

2 августа, 20:40

Касинтура открыл счет в матче «Ахмата» со «Спартаком»

5-я минута. ГОООЛ! 1:0. Касинтура точен, он послал мяч в левый от себя нижний угол. Максименко не угадал.

2 августа, 20:39

4-я минута. Касинтура готовится исполнять пенальти. Очень неоднозначный 11-метровый.

2 августа, 20:38

2-я минута. Да, пенальти. Ву подправил рукой мяч, поскольку подумал, что Максименко игру еще не начал. А по факту игра уже стартовала, посчитал судья Фролов.

2 августа, 20:37

2-я минута. Судья показал, что мяч попал в руку Ву. Неужели будет пенальти?!

2 августа, 20:36

1-я минута. Уже на первой минуте произошла замена, но не игрока, а мяча. Сдулся. Не справился с давлением.

2 августа, 20:36

Матч «Ахмата» и «Спартака» стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча в Грозном началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.

2 августа, 20:35

Ризван Уциев выполнил первый символический удар. Он ранее объявил о завершении карьеры футболиста.

2 августа, 20:30

Пока же звучит гимн России. В Грозном стартует футбольный сезон.

2 августа, 20:29

Футболисты выходят на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.

2 августа, 19:35

Стартовый состав «Спартака» на матч в Грозном

Стартовый состав: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин.

Запасные: Помазун, Довбня, Джику, Дмитриев, Парада, Саусь, Хлусевич, Пруцев, Жедсон, Угальде, Гарсия, Массалыга.

2 августа, 19:32

Стартовый состав «Ахмата» на матч со «Спартаком»

Стартовый состав: Шелия, Ибишев, Клисман, Богосавац, Ндонг, Адамов, Силва, Касинтура, Ромау, Самородов, Мелкадзе.

Запасные: Ульянов, Мицаев, Сидоров, Сидибе, Садулаев, Щетинин, Кенжебек, Келиано, Гаджиев, Максути, Касаджиков.

2 августа, 09:00

Мнение Черчесова о матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что спокойно относится к матчу против бывшей команды.

«Спартак» — это всегда «Спартак». Для нас все матчи принципиальные. Но в том контексте, который все имеют в виду... Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные. Мы смотрели все встречи «Спартака» на сборах, видели игру с «Зенитом» за Суперкубок. И, конечно, встречу с «Родиной». Мои два помощника лично ездили на стадион, чтобы воочию увидеть «Спартак». Так что информация собрана, подготовка идет», — сказал Черчесов в интервью для «СЭ».

2 августа, 08:50

«Ахмат» — «Спартак»: личные встречи

В последний раз красно-белые проигрывали грозненцам 3 декабря 2023 года — в гостях со счетом 1:2. Это поражение является для «Спартака» единственным за минувшие восемь лет. За это время москвичи одержали восемь побед, а еще шесть раз команды играли вничью.

2 августа, 08:35

Где смотреть трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак»

Игру грозненской и московской команд в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

2 августа, 08:25

Дата, место и время начала матча «Ахмат» — «Спартак»

Матч команд Станислава Черчесова и Хуана Карлоса Карседо состоится в воскресенье, 2 августа, в Грозном на «Ахмат Арене».

Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

2 августа, 08:15

В воскресенье, 2 августа, «Спартак» сыграет с «Ахматом» во втором туре премьер-лиги.

Обе команды на старте чемпионата показали качественный футбол. «Ахмат» в выездном матче сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). На ранний гол Зелимхана Бакаева грозненцы ответили результативным ударом Эральда Максути в концовке. Но по содержанию игры команда Станислава Черчесова смотрелась ничуть не хуже хозяев.

«Спартак» на старте чемпионата разгромил дебютанта РПЛ «Родину» со счетом 3:0. В середине первого тайма забил Маркиньос, а в конце второго тайма отличились вышедшие на замену Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

При этом «Спартак» — очень неудобный соперник для «Ахмата». За последние восемь лет у грозненцев лишь одна победа при восьми поражениях и шести ничьих.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ахмат» — «Спартак». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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