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2 августа, 22:35
«Спартак» в большинстве вырвал победу над «Ахматом» в Грозном: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 2-го тура чемпионата России.
В следующем туре «Спартак» 9 августа примет «Краснодар», а «Ахмат"10 августа на выезде сыграет с «Факелом».
«Спартак» набрал шесть очков и догнал группу лидеров — «Зенит», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». У «Ахмата» осталось одно очко.
«Спартак» в компенсированное время вырвал победу в матче с «Ахматом»
90+9-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Спартака» в выездном матче второго тура РПЛ одержали волевую победу над «Ахматом» со счетом 2:1. На гол Эгаша Касинтуры с пенальти красно-белые ответили результативными ударами Кристофера Ву и Эсекьеля Барко. Причем аргентинец забил в компенсированное ко второму тайму время. Концовку матча хозяева доигрывали вдесятером из-за удаления того же Касинтуры.
90+8-я минута. Ндонг получил желтую карточку за грязную игру в воздухе против Угальде.
90+5-я минута. Пруцева вывели на ударную позицию — соперник заблокировал. Будет угловой.
90+4-я минута. Ибишев неплохо открывался в чужой штрафной, но все-таки находился во вне игры.
90+2-я минута. Несвойственная ошибка для Шелии. Должно быть обидно вратарю — ляп в компенсированное время.
Барко вывел «Спартак» вперед в матче с «Ахматом»
90+1-я минута. ГОООЛ! Барко решает! 2:1. Прямой удар со штрафного — Шелия не смог как следует отбить. Ошибка вратаря.
90+1-я минута. Шесть минут добавлено ко второму тайму. Есть время даже не на один гол, а на несколько!
90-я минута. Ромау близ собственной штрафной оттолкнул Угальде, попав ему в лицо. Право на опасный стандарт получили гости.
89-я минута. Маркиньос выдал обостряющую передачу в штрафную, Зобнин пробил с острого угла — Шелия надежен.
88-я минута. Сильный удар Умярова с подбора из-за пределов штрафной — сильно, но неточно.
87-я минута. Грозненцы, впрочем, в меньшинстве создают момент. Щетинину следовало бить самому, а он сделал не самый удобный пас Максути.
84-я минута. Келиано закидывал мяч вперед на Максути — тот и сам упал, и завалил соперника. Пенальти не будет.
82-я минута. Маркиньос слева прошел одного соперника, потом пошел в дальнейший обыгрыш и мяч потерял. Мелкадзе отработал.
80-я минута. 69 на 31 — процентное соотношение по владению мячом в пользу москвичей.
79-я минута. Карседо намерен освежить центр поля. Пруцев и Дмитриев вот-вот выйдут на замену.
Касинтура оставил «Ахмат» вдесятером в матче со «Спартаком»
77-я минута. Концовку домашнего матча грозненцы отыграют в неполном составе. Касинтура удален, а Зобнин получил желтую за провокацию.
75-я минута. Проверка ВАР по поводу возможного удаления. Касинтура, возможно, играл локтем против Зобнина.
73-я минута. Келиано не забил! Теперь уже верный момент у хозяев. Келиано бил из штрафной в угол, но касаник Ву скорректировало полет мяча — мимо.
71-я минута. Возобновился матч. Чудом мяч не оказался в воротах Шелии — Ибишев и Цаке не дали замкнуть Маркиньосу фланговый прострел.
69-я минута. Литвинову не удалось сохранить мяч в поле после паса Бабича. Технический брак.
68-я минута. Перевод на другой фланг в исполнении Маркиньоса — Богосавац вынес мяч за боковую.
66-я минута. Серия рикошетов в штрафной хозяев, но зафиксирован офсайд у свежего Угальде.
64-я минута. В чужой штрафной лежит Литвинов и настаивает на пенальти. Если и был криминал, ВАР включится.
63-я минута. Барко опасно закручивал на дальнюю штангу — партнер до мяча не добрался, да и Шелия с трудом сыграл. Угловой заработан.
61-я минута. Самородов сам разогнал контратаку, сам и пробил, но достаточно слабо. Максименко мяч поймал.
59-я минута. Ву сфолил на Мелкадзе на чужой половине поля. Пауза весьма впрок для южан.
57-я минута. Вновь горячо в штрафной Шелии. Вдоль лицевой выбрался на опасную позицию Зобнин, бил в дальний угол — неточно.
56-я минута. Нарушение впереди со стороны Адамова на Зобнине. Визуально напрашиваются замены в составе грозненского клуба.
55-я минута. Опасно! Перекладина сыграла за Шелию после удара Солари с метров 22-х, потом добивание — неточно.
54-я минута. Хороший контроль мяча был у красно-белых, потом последовал заброс на Барко, который оставить мяч в поле не сумел.
52-я минута. Перспективный мягкий навес Барко слева на дальнюю штангу — роста не хватило Денисову. Но удар в красно-белой атаке все-таки последовал — неточно.
51-я минута. Только после нарушения правил Маркиньос добрался до мяча в чужой штрафной. Он подтолкнул в спину Адамова.
50-я минута. Ндонг чудил на своей половине поля. Два рискованных паса — едва Мартинс не перехватил.
48-я минута. Максименко сыграл неряшливо на выходе из штрафной, Самородов перехватил мяч и бил с острого угла — вратарь отбил.
47-я минута. В перерыве тренеры обошлись без замен. Все действующие лица нам хорошо знакомы.
«Ахмат» и «Спартак» в первом тайме обменялись голами
45+6-я минута. 1:1 — итог первой половины игры. Эгаш Касинтура открыл счет на пятой минуте, реализовав пенальти, а Кристофер Ву забил головой после розыгрыша стандарта на 39-й минуте. Концовка тайма настроила на зрелищный матч. Посмотрим, что будет после перерыва.
45+2-я минута. Барко исполнил стандарт — Мелкадзе оперативно вынес мяч из своей штрафной.
42-я минута. Мелкадзе сбит в метрах 25-ти от чужих ворот. Зобнин и Умяров придержали форварда соперника.
41-я минута. Получается, что чуть ли не первый удар в створ у гостей оказался голевым.
Ву сравнял счет в матче «Спартака» с «Ахматом»
39-я минута. ГООООЛ! 1:1. Ву забил головой. Барко и Маркиньос разыграли угловой, бразилец навесил, а Кристофер замкнул.
38-я минута. Ндонг сорвал выход один на один Мартинса. Денисов выводил партнера на убойную позицию, но Ндонг выбил на угловой.
37-я минута. Ромау атаку разогнал, подключил справа Касинтуру, тот прострелил, но Мелкадзе в центре штрафной до мяча не добрался.
35-я минута. Перспективную атаку развивали гости, но Барко потерял равновесие на подступах штрафной.
34-я минута. Красно-белые ответили ударом головом Мартинса, но в створ он не попал.
33-я минута. Контратаку два в два запороли южане. Это Касинтура погорячился с передачей.
31-я минута. Мелкадзе на газоне. Он держится за правую ногу после грязных действий Ву.
30-я минута. 1:1 — соотношение ударов, 1:0 — соотношение по ударам в створ. Не самый зрелищный футбол мы смотрим.
29-я минута. Мяч в сетке, но с внешней стороны. Это у Маркиньоса не получилась подача слева.
28-я минута. У Барко не получился качественный прием в чужой штрафной. Хотя бы у гостей обостряющий пас прошел.
26-я минута. Возобновился матч. Попытка слева подключить Богосаваца — красно-белые мяч перехватили.
25-я минута. Пауза на водопой. Перед этим Зобнин не по правилам приземлил на газон Адамова.
24-я минута. Красно-белые исполнили угловой — Мелкадзе на ближней штанге сыграл головой и вынес мяч за пределы штрафной.
23-я минута. Барко с левого полуфланга навесил в центр штрафной — защита хозяев действует бдительно.
22-я минута. Не лучший пас в исполнении Денисова — Солари не сумел сохранить мяч в поле. Вновь не хватило длины поля.
21-я минута. Неточная диагональ в надежде на рывок Маркиньоса. Удар от ворот выполнит Шелия.
20-я минута. Солари, впрочем, быстро поднялся с газона. Медицинской паузы не будет. Игра продолжается.
19-я минута. Умярову не хватило длины поля, чтобы добраться до мяча на правом фланге.
18-я минута. Литвинов тем временем вернулся на поле. Он в игре. Пожелаем ему здоровья.
17-я минута. Возобновился матч и шанс отличиться с игры получил Касинтура. Почему-то он не стал бить в дальний угол, а сделал пас на дальнюю штангу, где партнера не оказалось.
16-я минута. На своих двоих Литвинов покинул пределы поля. Минуту он будет без футбола.
15-я минута. Литвинов на газоне, он держится за голову. Требуется медицинская помощь.
14-я минута. Постепенно разогревается атака красно-белых, уже удается в штрафную соперника проникать.
13-я минута. Барко оказался на газоне, но свисток судьи не прозвучал. Попытка задействовать Маркиньоса в чужой штрафной — бразилец до мяча не добрался.
12-я минута. Ромау в центре поля жестко сыграл по отношению к Барко. Снова нарушение правил.
11-я минута. Цаке и Солари потолкались — мяч остался у грозненцев. Пока Пабло никак себя не проявил.
10-я минута. Теперь почти всей командой грозненцы действуют на собственной половине поля. Не грех поиграть на контратаках.
7-я минута. Касинтура полезно сыграл в отборе на своей половине поля — Умяров следом сбил его. Фол.
6-я минута. Теперь некогда адаптироваться красно-белым. Нужно играть в быстрый и креативный футбол, счет обязывает.
Касинтура открыл счет в матче «Ахмата» со «Спартаком»
5-я минута. ГОООЛ! 1:0. Касинтура точен, он послал мяч в левый от себя нижний угол. Максименко не угадал.
4-я минута. Касинтура готовится исполнять пенальти. Очень неоднозначный 11-метровый.
2-я минута. Да, пенальти. Ву подправил рукой мяч, поскольку подумал, что Максименко игру еще не начал. А по факту игра уже стартовала, посчитал судья Фролов.
1-я минута. Уже на первой минуте произошла замена, но не игрока, а мяча. Сдулся. Не справился с давлением.
Матч «Ахмата» и «Спартака» стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Грозном началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.
Ризван Уциев выполнил первый символический удар. Он ранее объявил о завершении карьеры футболиста.
Стартовый состав «Спартака» на матч в Грозном
Стартовый состав: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин.
Запасные: Помазун, Довбня, Джику, Дмитриев, Парада, Саусь, Хлусевич, Пруцев, Жедсон, Угальде, Гарсия, Массалыга.
Стартовый состав «Ахмата» на матч со «Спартаком»
Стартовый состав: Шелия, Ибишев, Клисман, Богосавац, Ндонг, Адамов, Силва, Касинтура, Ромау, Самородов, Мелкадзе.
Запасные: Ульянов, Мицаев, Сидоров, Сидибе, Садулаев, Щетинин, Кенжебек, Келиано, Гаджиев, Максути, Касаджиков.
Мнение Черчесова о матче со «Спартаком»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что спокойно относится к матчу против бывшей команды.
«Спартак» — это всегда «Спартак». Для нас все матчи принципиальные. Но в том контексте, который все имеют в виду... Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные. Мы смотрели все встречи «Спартака» на сборах, видели игру с «Зенитом» за Суперкубок. И, конечно, встречу с «Родиной». Мои два помощника лично ездили на стадион, чтобы воочию увидеть «Спартак». Так что информация собрана, подготовка идет», — сказал Черчесов в интервью для «СЭ».
«Ахмат» — «Спартак»: личные встречи
В последний раз красно-белые проигрывали грозненцам 3 декабря 2023 года — в гостях со счетом 1:2. Это поражение является для «Спартака» единственным за минувшие восемь лет. За это время москвичи одержали восемь побед, а еще шесть раз команды играли вничью.
Где смотреть трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак»
Игру грозненской и московской команд в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ».
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Ахмат» — «Спартак»
Матч команд Станислава Черчесова и Хуана Карлоса Карседо состоится в воскресенье, 2 августа, в Грозном на «Ахмат Арене».
Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.
В воскресенье, 2 августа, «Спартак» сыграет с «Ахматом» во втором туре премьер-лиги.
Обе команды на старте чемпионата показали качественный футбол. «Ахмат» в выездном матче сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). На ранний гол Зелимхана Бакаева грозненцы ответили результативным ударом Эральда Максути в концовке. Но по содержанию игры команда Станислава Черчесова смотрелась ничуть не хуже хозяев.
«Спартак» на старте чемпионата разгромил дебютанта РПЛ «Родину» со счетом 3:0. В середине первого тайма забил Маркиньос, а в конце второго тайма отличились вышедшие на замену Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
При этом «Спартак» — очень неудобный соперник для «Ахмата». За последние восемь лет у грозненцев лишь одна победа при восьми поражениях и шести ничьих.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ахмат» — «Спартак». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0