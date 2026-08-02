«Спартак» в большинстве вырвал победу над «Ахматом» в Грозном: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 2 августа, «Спартак» сыграет с «Ахматом» во втором туре премьер-лиги.

Обе команды на старте чемпионата показали качественный футбол. «Ахмат» в выездном матче сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). На ранний гол Зелимхана Бакаева грозненцы ответили результативным ударом Эральда Максути в концовке. Но по содержанию игры команда Станислава Черчесова смотрелась ничуть не хуже хозяев.

«Спартак» на старте чемпионата разгромил дебютанта РПЛ «Родину» со счетом 3:0. В середине первого тайма забил Маркиньос, а в конце второго тайма отличились вышедшие на замену Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

При этом «Спартак» — очень неудобный соперник для «Ахмата». За последние восемь лет у грозненцев лишь одна победа при восьми поражениях и шести ничьих.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ахмат» — «Спартак». Присоединяйтесь!