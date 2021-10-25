Руй Витория должен уйти. Но главная причина провала не в нем

Взгляд обозревателя «СЭ» на ситуацию в «Спартаке».

Мнение

Не люблю отставок тренеров после нескольких месяцев работы, постоянно настаивал, что Рую Витории надо дать время. Но после этих 1:7 от «Зенита» надо уходить.

С рекордом по пропущенным голам за матч во внутренних турнирах ВСЕХ времен. С рекордом Дзюбы, унизительно оформленным именно в ворота «Спартака». С рекордным чувством унижения. Его никакая добрая память о победе в Неаполе уже не перебьет. Она была яркой, но случайной, спонтанной. Позор в Петербурге — нет.

Когда команда как таковая, дисциплина и характер отсутствуют до такой степени, в этом виноват тренер. Даже если ему не покупают опорника и покупают Кофрие, а его оппоненту — Клаудиньо, в чем, конечно, есть разница.

Тому же Федотову никаких Клаудиньо в «Сочи» не привозили. А он идет совсем рядом с тройкой и обыгрывает этот самый «Зенит».

Когда тренер не хочет видеть очевидного и ставит Рассказова в основу на лидера РПЛ после «Лестера» — он должен уходить.

И не в Рассказове дело, а в месседже команде — футболист тотально обделался, у него есть два конкурента по позиции, но выходит опять Николай, а не они. А если люди так тренируются, что их нельзя выпустить, то это тоже зона ответственности тренера — мотивировать запасных так, чтобы рвались в основу, а не бросали весла.

Когда тренер ставит одного и того же вратаря, который вообще не выручает и постоянно привозит, и у него есть достойный конкурент, но тот не получает шанса, — тренер должен уходить.

Когда команда лишается одного основного защитника, после чего вообще перестает играть в обороне, — тренер должен уходить.

Когда провозглашается стремление к максимальной компактности, а вместо этого через несколько месяцев по всему полю из матча в матч между линиями возникают такие дыры, что без страха не взглянешь, — тренер должен уходить.

Хотя, конечно, в первую очередь перемены нужны в высшем менеджменте клуба, где уже почти 20 лет — перманентная катастрофа. И тогда, может, у этого тренера, на самом деле далеко не такого плохого, что-то получилось бы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции