Моменты центрального матча 12-го тура премьер-лиги в Санкт-Петербурге, в котором сине-бело-голубые уничтожили красно-белых — 7:1.

Форма

«Зенит» до и после паузы на матчи сборных проиграл в РПЛ дважды подряд — «Сочи» дома и «Арсеналу» в гостях (по 1:2), плюс в среду обидно уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов (0:1). По ходу уик-энда лидера и чемпиона в турнирной таблице догнали «Динамо» и ЦСКА.

«Спартак» за неделю собрал волевую ничью против «Динамо» (2:2) и провалился в Лиге Европы с «Лестером» (3:4).

Составы

«Зенит» вместе с травмированным Оздоевым и дисквалифицированным Кузяевым не мог рассчитывать на Малкома (повреждение). При этом Сергей Семак оставил Дзюбу в запасе, а в центре атаки вышел Азмун.

«Спартак» с учетом дисквалификации Жиго перестроил тройку центральных защитников. Руй Витория вместе с Джикией выпустил Кофрие и Рассказова, который стал главным антигероем матча с «Лестером».

Судья

Перед игрой серьезные вопросы были по выбору главного арбитра — ростовчанина Иванова. С участием этого рефери были скандалы в двух матчах «Зенит» — «Спартак» (в чемпионате и Кубке). И именно после второго из них владелец красно-белых Леонид Федун произнес слова о дутом чемпионе с незавидной судьбой в Лиге чемпионов.

Перформанс

«Жить в кайф» — посыл композиции на фан-вираже «Зенита». До матча (и тем более после) у сине-бело-голубых имелись серьезные поводы троллить и задевать красно-белых. В том числе новой зарисовкой с диалогом о свиньях из сериала «Черное зеркало».

Спасение Джикии

«Зенит» начал искать слабые места в обороне «Спартака» с первых минут. Капитан красно-белых в одной из стартовых атак хозяев красиво вынес мяч с линии ворот.

Травма Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубым пришлось произвести раннюю замену. Бразильский защитник покинул поле из-за травмы. А на неделе он следом за соотечественником Клаудиньо в интервью не стал отказываться от виртуальной возможности поиграть за сборную России.

Первый гол Азмуна

Форвард открыл счет после розыгрыша углового Клаудиньо с Венделом и подачи Ракицкого. Иранец опередил Айртона и замкнул подачу к дальнему углу площади ворот.

Красота Клаудиньо

Бразилец завершил выпад, который вроде бы остановил соперник. Мяч перевели с правого фланга на левый, а Клаудиньо качнул Мозеса с Кофрие и закрутил в дальний угол ворот. К голу был приложен синхронный танец с Венделом.

Дубль Азмуна

В новой ситуации с угловым ударом Ракицкий подал сразу к центру штрафной. Азмун выпрыгнул выше Литвинова со всеми остальными и во второй раз пробил Максименко. Гол стал для иранца 85-м в чемпионатах России — столько же за меньшее число матчей было у лучшего легионера-снайпера РПЛ Вагнера Лав. По мячам за российские клубы зенитовцу с истекающим контрактом еще нужно догонять экс-армейца — 101 против 124.

Первый мяч Мостового

Еще один мяч перед перерывом — в быстрой атаке с забросом Барриоса на чужую половину поля и забегом Мостового от центральной линии. Пока Кофрие поднимал руку, Джикия достал соперника, но тот воспользовался неудачным выходом Максименко и обвел обоих спартаковцев.

Единственный гол «Спартака»

Красно-белые открыли второй тайм забитым мячом. Подключение Джикии, борьба Соболева и точный удар Промеса при этом ничего в игре не изменили.

Дубль Мостового

В ответ у питерцев Караваев убежал от Айртона, а Мостовой опередил Рассказова и замкнул прострел вдоль ворот. Так команда Семака повторила самый крупный счет в противостоянии со «Спартаком» — 5:1. Сразу после этого камера выхватила главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Удаление Кофрие и пенальти Дзюбы

«Спартак» остался вдесятером после фола бельгийского защитника на Азмуне в своей штрафной. Дзюба забрал право удара с точки у иранца с Суторминым. Форвард, по традиции освистанный виражом после выхода на поле, переиграл Максименко и обошел рекордсмена чемпионата России по числу голов Олега Веретенникова — 144 против 143. В предыдущем туре форвард забил в ворота «Арсенала» в Туле 100-й мяч за «Зенит» и показал посвященную этому майку, теперь обошелся без подобной демонстрации.

Гол Ерохина

Еще один мяч — это скидка Дзюбы после нового навеса и доигровка Чистякова с Ерохиным в площади ворот Максименко. 7:1 — главный разгром в истории противостояния «Зенита» и «Спартака». Так крупно красно-белые на национальном уровне никому не проигрывали. В Лиге чемпионов были 0:7 от «Ливерпуля».

Серия «Зенита» против «Спартака»

Сине-бело-голубые не проигрывают красно-белым четыре года (до этого матча — +3=3-0, мячи 7-3 в РПЛ). «Спартак» не побеждает «Зенит» с сезона-2017/18, когда с соперниками работали Массимо Каррера и Роберто Манчини (3:1).

Последняя победа «Спартака» в Санкт-Петербурге — 3:2 на «Петровском» в мае 2012-го против золотой команды Лучано Спаллетти в погоне за серебром с тренером Карпиным, капитаном Дзюбой и решающим голом Кариоки. В девяти выездах до этого воскресенья у красно-белых были всего две ничьи и в среднем по три пропущенных мяча за игру (+0=2-7, мячи 8-27).

7:1 — космос «Зенита» против «Спартака» в день больших матчей в Европе.

«Такие матчи бывают. Сегодня был наш день», — Семак спокойно оценил итог и поддержал Руя Виторию и его команду. Экс-капитан «Зенита» и сборной Андрей Аршавин в телестудии сказал, что рад исходу заметно больше тренера, а также вспомнил: «Я 1:7 вообще дважды проигрывал — Португалии и «Динамо».