В среду после окончания пресс-конференции главный тренер красно-белых сделал неожиданное заявление

— В первую очередь хочу пожелать всем веселого Рождества и счастливого Нового года. Всего вам наилучшего. В последнее время много говорили о моем контракте с клубом. Я хочу проинформировать вас: во вторник мы поговорили с владельцем, и я сообщил ему, что не продлю контракт со «Спартаком», — сказал Тедеско. — Это очень-очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером этой команды, горд быть тренером «Спартака». Но ситуация с коронавирусом заставляет меня пойти на этот шаг. В четверг вводится полный локдаун в Германии, а я хочу быть с семьей. Когда подписывал контракт, границы были еще открытыми. Близкие могли летать ко мне, я к ним. Но ситуация поменялась. Это решение самое трудное в карьере, поверьте. «Спартак» — семья для меня. Здесь все отлично. Вижу, как в меня верят. А я верю в команду. После игры я сообщил о решении футболистам. Почему сейчас? Владелец клуба сказал, что хочет продлить контракт. Меня уведомили, что в январе мы продлим его. Я чувствовал любовь и поддержку от всех, кто связан с клубом. Я честен со всеми, с командой, это никак не связано с деньгами. Хочу дать время клубу. В январе начнется подготовка ко второй половине этого великолепного сезона. Будет трансферное окно. Но мне не хочется принимать участие во всех этих играх, учитывая, что я не буду готовить команду к следующему сезону.

А перед этим Тедеско ответил на вопросы об игре.

— Мы заслужили поражение, — сказал он об итоге матча. — Все просто: мы начали хорошо, но пропустили быстро. Всегда трудно пропускать в первые 10 минут. Первый тайм хорошо провели, второй нет.

— По игре это худший матч «Спартака» в сезоне? Если нет, то какие были хуже?

— У нас было не так много игр, где мы действовали хуже. Возможно, это одна из худших. У соперника все были в строю, мы провели не самый выдающийся матч. Но игра с «Ростовом» была хуже, чем эта.

— С чем связано поражение? Может, с нехваткой сил?

— Мы были свежими. Когда нас так прессинговали, у нас не было шансов выходить без потерь. И поле на стадионе было не лучшим. Я просил гендиректора о высоком нападающем, мне приобрели Соболева. Сегодня такого игрока не было в команде.

— Прокомментируйте действия Максименко в первых двух пропущенных мячах. Он не справляется с давлением?

— С ним нет никаких проблем. Было много моментов, но Саша справлялся, выручал. А когда мяч в штрафной, Саша идет в центр ворот. В такой ситуации трудно голкиперу реагировать на удары, когда нет возможности увидеть эпизод четко.

— Вы боролись с другими командами этой осенью без еврокубков...

— В прошлом сезоне «Спартак» тоже не играл в еврокубках. В чем же разница? «Зенит» играл в Лиге чемпионов, «Локомотив» тоже играл. Не первый год такая ситуация, как сейчас. Из-за пандемии мы играли в августе и июле по два матча в неделю. Наша команда не привыкла к графику, а другие команды привыкли. У «Зенита» есть возможность для ротации: Дзюба вместо Азмуна и наоборот. У нас очень молодая команда, но в будущем она достигнет высот. Игрокам нужно больше времени и все придет. «Зенит» был лучше. Не думайте о календаре — кто-то привык играть два раза в неделю, «Спартак» — нет.