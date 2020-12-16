«Спартак» сжег эмоции в Сочи. «Зенит» сжег «Спартак»

В ключевом матче сезона действующие чемпионы России победили главного преследователя и оторвались от него на шесть очков

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:1)

Голы: Азмун, 8 (1:0). Ловрен, 22 — в свои ворота (1:1). Ракицкий, 73 (2:1). Дзюба, 90+3 (3:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Сутормин, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос (Жирков, 67), Оздоев, Барриос, Вендел (Кузяев, 81), Малком (Дриусси, 81), Дзюба, Азмун (Ерохин, 88).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Маслов, Джикия (Гапонов, 87), Мозес, Зобнин, Крал, Бакаев (Кутепов, 68), Айртон, Ларссон, Понсе.

Предупреждения: Зобнин, 25. Ларссон, 36. Малком, 39. Джикия, 54. Сутормин, 79. Барриос, 83.

Судьи: Карасев (Москва). Усачев (Ростов-на-Дону), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Сухой (Люберцы). Богданов (Верея).

16 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Тишина вокруг

Год назад «Зенит» и «Спартак» тоже играли в Санкт-Петербурге в декабре. И накануне матча в городе было шумно: еще за день до матча начались массовые задержания гостей в красно-белом, что вылилось в самую масштабную совместную акцию болельщиков — «Фанат не преступник».

Летом эти же команды встречались на Крестовском острове в полуфинале Кубка России. Болельщиков москвичей уже не трогали, у стадиона никого не отлавливали, хотя проблемы все еще возникали: я видел, как на досмотр не пустили человека в красном поло и белых джинсах, но без символики «Спартака». Не тот дресс-код.

Немножечко шок. Вот этих ребят не пускают на стадион, хотя на них НЕТ символики «Спартака». Стюарды говорят, что им запрещено пускать людей в красно-белом pic.twitter.com/2E5jrWgYpt — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) July 19, 2020

На этот раз в Санкт-Петербурге царила тишина. Конечно, болельщики «Спартака» все равно приехали — выезд считается пробитым, если ты находишься у стадиона (или хотя бы в городе) в день встречи. Но от красного цвета в глазах не рябило — всем гостям рекомендовали на всякий случай скрыть «розы».

Лев и гладиатор

До стартового свистка и на трибунах «Газпром Арены» болельщиков «Спартака» не наблюдалось. Хотя где-то на одной из ВИП-лож мелькнул красно-белый флаг, но его быстро свернули.

Трибуны были почти закрыты. «Зенит» еще накануне объявил: «На игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны». Логично, что сектор активных фанатов сине-бело-голубых посетить было нельзя. Но фаны питерцев не могли оставить команду без перфоманса на знаковый матч, так что хитро вышли из ситуации. За 40 минут до стартового свистка к сектору подошли люди в светоотражающих жилетах и подняли красочный баннер под крышу «Газпром Арены». На нем был изображен свирепый лев, растерзавший гладиатора.

Огонь на трибунах

Когда команды вышли на поле, стало ясно, что на трибунах красно-белые все-таки есть: они достали шарфы и флаги, а на первых минутах затянули «Боже, «Спартак» храни». Но это звучало глуше, чем «Город над вольной Невой». И дело не только в количестве местных болельщиков — активные фанаты «Зенита» собрались на одной из трибун (предназначенных для посетителей бизнес-клубов) и стройно запели на старте встречи.

Небольшой выездной сектор фанатов pic.twitter.com/gGAjXTOlaf — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020

Однако очень скоро представители «виража» сорвались со своих мест и резко двинулись в сторону противоположной трибуны. Там, в уголке, собралась группа фанатов «Спартака», которая громко поддерживала свою команду. И еще до прихода туда «виража» на секторе вспыхнула драка — зрителям с соседних мест жутко не понравилось услышанное.

Когда к стихийному сектору гостей примчал «вираж», его встретил ОМОН. Кого-то из фанатов сине-бело-голубых бойцы даже успели задержать. Питерцы не стали лезть в драку (наверняка из-за стюардов и полиции), а встали рядом и начали исполнять песни во славу своего клуба. И другие, в адрес «Спартака», конечно, тоже.

Долго так продолжаться не могло — слишком близко находились враждующие стороны. Поэтому красно-белых в середине первого тайма увели и переместили туда, где в доковидные времена располагался гостевой сектор. Так на матче, на котором поклонники гостей появиться, вообще-то, не могли, образовалась выездная трибуна.

Беззубый «Спартак»

Во втором тайме все уже было нормально. Хотя часть посетителей ВИП-лож и не думала снимать с себя красно-белое, а подорвавшие тишину фанаты спокойно пели на своем секторе в окружении ОМОНа и стюардов.

Наконец-то стало возможным переключиться на футбол. Из-за событий на трибунах я, признаюсь, проглядел гол «Спартака» и поверил диктору, который почему-то причине объявил, что автор забитого мяча — Эсекиэль Понсе. На самом деле аргентинец вообще ни при чем, а кошмарный автогол забил Ловрен: хорват неряшливо скинул мяч Луневу, а вратарь ничего не мог с этим поделать.

«Спартак» в первом тайме выглядел боязливо и наверняка был счастлив, что ушел на перерыв при счете 1:1. Состав у гостей вышел боевой, но скамейка запасных выглядела слабой. Тем удивительнее, что в первом тайме москвичи ни разу не пробили по воротам.

Гол Дзюбы

«Зенит» смотрелся ярче. В это трудно поверить, но уставшие по осени сине-бело-голубые оказались свежее. Гол Азмуна на первых минутах задал тон игре, и хозяева еще до перерыва могли забить дважды: Вендел попал в перекладину, а тот же Сердар — в штангу.

После перерыва «Спартак» стал действовать смелее, хотя этого все равно не хватило для того, чтобы выйти вперед. Из красно-белых как будто вытянули душу. Может быть, это связано с усталостью, хотя в любом случае эта перемена стала резкой. Проваливаться стала опорная зона — оттуда забил «Сочи», оттуда же два мяча забил «Зенит».

Хозяева долго не могли повести, но их гол казался делом времени. «Спартак» атаковал беззубо и много позволял «Зениту». В итоге сине-бело-голубым принес победу стандарт — Ракицкий подкараулил вынос у линии штрафной.

Ближе к концу красно-белые окончательно выдохлись и пропустили третий мяч. Причем от Дзюбы. Артем весь матч играл старательно и все-таки добился своего. А праздновал гол, как обычно со «Спартаком», натянув майку на лицо.

В итоге 3:1 — «Зенит» уходит на зимний перерыв уверенным лидером. «Спартак» сжег эмоции в Сочи и, похоже, не восстановился психологически. И сгорел сам.