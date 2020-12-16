«Спартак» сжег эмоции в Сочи. «Зенит» сжег «Спартак»
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:1)
Голы: Азмун, 8 (1:0). Ловрен, 22 — в свои ворота (1:1). Ракицкий, 73 (2:1). Дзюба, 90+3 (3:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Сутормин, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос (Жирков, 67), Оздоев, Барриос, Вендел (Кузяев, 81), Малком (Дриусси, 81), Дзюба, Азмун (Ерохин, 88).
«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Маслов, Джикия (Гапонов, 87), Мозес, Зобнин, Крал, Бакаев (Кутепов, 68), Айртон, Ларссон, Понсе.
Предупреждения: Зобнин, 25. Ларссон, 36. Малком, 39. Джикия, 54. Сутормин, 79. Барриос, 83.
Судьи: Карасев (Москва). Усачев (Ростов-на-Дону), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Сухой (Люберцы). Богданов (Верея).
16 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Тишина вокруг
Год назад «Зенит» и «Спартак» тоже играли в Санкт-Петербурге в декабре. И накануне матча в городе было шумно: еще за день до матча начались массовые задержания гостей в красно-белом, что вылилось в самую масштабную совместную акцию болельщиков — «Фанат не преступник».
Летом эти же команды встречались на Крестовском острове в полуфинале Кубка России. Болельщиков москвичей уже не трогали, у стадиона никого не отлавливали, хотя проблемы все еще возникали: я видел, как на досмотр не пустили человека в красном поло и белых джинсах, но без символики «Спартака». Не тот дресс-код.
Немножечко шок. Вот этих ребят не пускают на стадион, хотя на них НЕТ символики «Спартака». Стюарды говорят, что им запрещено пускать людей в красно-белом pic.twitter.com/2E5jrWgYpt— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) July 19, 2020
На этот раз в Санкт-Петербурге царила тишина. Конечно, болельщики «Спартака» все равно приехали — выезд считается пробитым, если ты находишься у стадиона (или хотя бы в городе) в день встречи. Но от красного цвета в глазах не рябило — всем гостям рекомендовали на всякий случай скрыть «розы».
Лев и гладиатор
До стартового свистка и на трибунах «Газпром Арены» болельщиков «Спартака» не наблюдалось. Хотя где-то на одной из ВИП-лож мелькнул красно-белый флаг, но его быстро свернули.
Трибуны были почти закрыты. «Зенит» еще накануне объявил: «На игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны». Логично, что сектор активных фанатов сине-бело-голубых посетить было нельзя. Но фаны питерцев не могли оставить команду без перфоманса на знаковый матч, так что хитро вышли из ситуации. За 40 минут до стартового свистка к сектору подошли люди в светоотражающих жилетах и подняли красочный баннер под крышу «Газпром Арены». На нем был изображен свирепый лев, растерзавший гладиатора.
December 16, 2020
Огонь на трибунах
Когда команды вышли на поле, стало ясно, что на трибунах красно-белые все-таки есть: они достали шарфы и флаги, а на первых минутах затянули «Боже, «Спартак» храни». Но это звучало глуше, чем «Город над вольной Невой». И дело не только в количестве местных болельщиков — активные фанаты «Зенита» собрались на одной из трибун (предназначенных для посетителей бизнес-клубов) и стройно запели на старте встречи.
Небольшой выездной сектор фанатов pic.twitter.com/gGAjXTOlaf— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Однако очень скоро представители «виража» сорвались со своих мест и резко двинулись в сторону противоположной трибуны. Там, в уголке, собралась группа фанатов «Спартака», которая громко поддерживала свою команду. И еще до прихода туда «виража» на секторе вспыхнула драка — зрителям с соседних мест жутко не понравилось услышанное.
Драка! ? pic.twitter.com/zpJXwUuo3R— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Когда к стихийному сектору гостей примчал «вираж», его встретил ОМОН. Кого-то из фанатов сине-бело-голубых бойцы даже успели задержать. Питерцы не стали лезть в драку (наверняка из-за стюардов и полиции), а встали рядом и начали исполнять песни во славу своего клуба. И другие, в адрес «Спартака», конечно, тоже.
Ну поехали pic.twitter.com/fjiZFgpq7V— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Долго так продолжаться не могло — слишком близко находились враждующие стороны. Поэтому красно-белых в середине первого тайма увели и переместили туда, где в доковидные времена располагался гостевой сектор. Так на матче, на котором поклонники гостей появиться, вообще-то, не могли, образовалась выездная трибуна.
Переместились ? pic.twitter.com/OXZ4spkYDh— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Беззубый «Спартак»
Во втором тайме все уже было нормально. Хотя часть посетителей ВИП-лож и не думала снимать с себя красно-белое, а подорвавшие тишину фанаты спокойно пели на своем секторе в окружении ОМОНа и стюардов.
Наконец-то стало возможным переключиться на футбол. Из-за событий на трибунах я, признаюсь, проглядел гол «Спартака» и поверил диктору, который почему-то причине объявил, что автор забитого мяча — Эсекиэль Понсе. На самом деле аргентинец вообще ни при чем, а кошмарный автогол забил Ловрен: хорват неряшливо скинул мяч Луневу, а вратарь ничего не мог с этим поделать.
«Спартак» в первом тайме выглядел боязливо и наверняка был счастлив, что ушел на перерыв при счете 1:1. Состав у гостей вышел боевой, но скамейка запасных выглядела слабой. Тем удивительнее, что в первом тайме москвичи ни разу не пробили по воротам.
Гол Дзюбы
«Зенит» смотрелся ярче. В это трудно поверить, но уставшие по осени сине-бело-голубые оказались свежее. Гол Азмуна на первых минутах задал тон игре, и хозяева еще до перерыва могли забить дважды: Вендел попал в перекладину, а тот же Сердар — в штангу.
После перерыва «Спартак» стал действовать смелее, хотя этого все равно не хватило для того, чтобы выйти вперед. Из красно-белых как будто вытянули душу. Может быть, это связано с усталостью, хотя в любом случае эта перемена стала резкой. Проваливаться стала опорная зона — оттуда забил «Сочи», оттуда же два мяча забил «Зенит».
Хозяева долго не могли повести, но их гол казался делом времени. «Спартак» атаковал беззубо и много позволял «Зениту». В итоге сине-бело-голубым принес победу стандарт — Ракицкий подкараулил вынос у линии штрафной.
Ближе к концу красно-белые окончательно выдохлись и пропустили третий мяч. Причем от Дзюбы. Артем весь матч играл старательно и все-таки добился своего. А праздновал гол, как обычно со «Спартаком», натянув майку на лицо.
В итоге 3:1 — «Зенит» уходит на зимний перерыв уверенным лидером. «Спартак» сжег эмоции в Сочи и, похоже, не восстановился психологически. И сгорел сам.
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