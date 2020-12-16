Решение Тедеско, разговор с Федуном и поиск нового тренера. Реакция «Спартака»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал слова главного тренера красно-белых Доменико Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт с клубом

— Доменико заявил о том, что не будет продлевать контракт.

— К сожалению, он принял такое решение. Хотя последние несколько недель клуб вел активные консультации с ним и тренерским штабом. «Спартак» был заинтересован в продлении контракта, однако, к сожалению, накануне матча с «Зенитом» тренер принял окончательное решение. Мы, со своей стороны, благодарны ему за то, что он объявил обо всем заранее, поступил честно. У нас есть время на поиск другого специалиста.

— Как он будет дорабатывать до мая, если ему придется зимой проводить трансферную политику под другого тренера?

— Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Мы все вместе узнали об этой новости. Вероятно, завтра будут какие-то консультации с Поповым по поводу Тедеско. Может быть, Леонид Арнольдович встретится с тренерским штабом.

— Существует вероятность, что Тедеско покинет клуб до трансферного окна?

— Это будет решать руководство «Спартака». Будет зависеть от того, будет ли кандидат.

— Как давно Тедеско объявил об этом Федуну?

— Вчера вечером.

— То есть на матч он уже выходил, зная, что не будет дорабатывать?

— Да, но все решили держать это в секрете, чтобы команда спокойно вышла и показала свою игру. Футболисты этого не знали. Насколько мне известно, Доменико сообщил о своем решении сразу после матча в раздевалке.

— Ситуация в Сочи подтолкнула его к уходу?

— Это надо спрашивать у Доменико. Но окончательное решение он принял после матча с «Сочи». У него были сомнения, он говорил, что очень скучает по семье. Хочет быть ближе к родителям.

— Во время отпуска он же поедет к семье.

— Вероятно, он хочет проводить еще больше времени с семьей.

— Когда наступит стабильность?

— Мы все работаем над этим.

Я бы еще хотел сказать пару слов по игре, если позволите. Заключительная игра сезона, и я хочу поздравить команду «Зенит». Они выглядели солидно, были лучше по движению. Нам отрадно, что они пожертвовали Лигой чемпионов, чтобы в последнем туре обыграть «Спартак». Это приятно.

— «Зенит» уже потроллил «Спартак» в Twitter, опубликовав видео с перчаткой. Про перчатку сказал Газизов, которого уже нет, а клуб отдувается и будет отдуваться до конца сезона. Не обидно?

— Я видел, что перчатка порвалась. Но до конца еще 12 туров, вся борьба еще впереди.

— Минус шесть очков — шансы есть?

— Думаю, да.

— Когда Доменико говорил о своем решении владельцу, логика была какая? Только семья? Или были какие-то другие причины?

— Я не присутствовал при этой беседе. Как вы видите, последние дни после матча с «Сочи» клуб максимально сплотился вокруг тренера. Сделали все возможное, чтобы сегодня он был на бровке. Я не хочу делать суждения за Доменико Тедеско. Кроме того, что я слышал на пресс-конференции вместе с вами, другой информации у меня нет.

— Логика при принятию решения по Тедеско какая должна быть? Можем ли мы говорить, что он останется тренером на оставшиеся полгода?

— Я не готов отвечать на этот вопрос. Посмотрим.

— Юран говорит про Урунова. Это большие потери — финансовые, репутационные. Не собираетесь подать в суд? Заявление очень смелое.

— По моей информации, представители игрока собираются обращаться в комитет по этике. Нужно ли серьезно воспринимать слова Сергея Юрана? Не уверен. Это легенда, очень классный футболист, но последнее время у него было много... был ряд громких заявлений, часть из которых не имели отношения к действительности, поэтому мы всерьез не воспринимаем.