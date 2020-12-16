Решение Тедеско, разговор с Федуном и поиск нового тренера. Реакция «Спартака»
— Доменико заявил о том, что не будет продлевать контракт.
— К сожалению, он принял такое решение. Хотя последние несколько недель клуб вел активные консультации с ним и тренерским штабом. «Спартак» был заинтересован в продлении контракта, однако, к сожалению, накануне матча с «Зенитом» тренер принял окончательное решение. Мы, со своей стороны, благодарны ему за то, что он объявил обо всем заранее, поступил честно. У нас есть время на поиск другого специалиста.
— Как он будет дорабатывать до мая, если ему придется зимой проводить трансферную политику под другого тренера?
— Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Мы все вместе узнали об этой новости. Вероятно, завтра будут какие-то консультации с Поповым по поводу Тедеско. Может быть, Леонид Арнольдович встретится с тренерским штабом.
— Существует вероятность, что Тедеско покинет клуб до трансферного окна?
— Это будет решать руководство «Спартака». Будет зависеть от того, будет ли кандидат.
— Как давно Тедеско объявил об этом Федуну?
— Вчера вечером.
— То есть на матч он уже выходил, зная, что не будет дорабатывать?
— Да, но все решили держать это в секрете, чтобы команда спокойно вышла и показала свою игру. Футболисты этого не знали. Насколько мне известно, Доменико сообщил о своем решении сразу после матча в раздевалке.
— Ситуация в Сочи подтолкнула его к уходу?
— Это надо спрашивать у Доменико. Но окончательное решение он принял после матча с «Сочи». У него были сомнения, он говорил, что очень скучает по семье. Хочет быть ближе к родителям.
— Во время отпуска он же поедет к семье.
— Вероятно, он хочет проводить еще больше времени с семьей.
— Когда наступит стабильность?
— Мы все работаем над этим.
Я бы еще хотел сказать пару слов по игре, если позволите. Заключительная игра сезона, и я хочу поздравить команду «Зенит». Они выглядели солидно, были лучше по движению. Нам отрадно, что они пожертвовали Лигой чемпионов, чтобы в последнем туре обыграть «Спартак». Это приятно.
— «Зенит» уже потроллил «Спартак» в Twitter, опубликовав видео с перчаткой. Про перчатку сказал Газизов, которого уже нет, а клуб отдувается и будет отдуваться до конца сезона. Не обидно?
— Я видел, что перчатка порвалась. Но до конца еще 12 туров, вся борьба еще впереди.
— Минус шесть очков — шансы есть?
— Думаю, да.
— Когда Доменико говорил о своем решении владельцу, логика была какая? Только семья? Или были какие-то другие причины?
— Я не присутствовал при этой беседе. Как вы видите, последние дни после матча с «Сочи» клуб максимально сплотился вокруг тренера. Сделали все возможное, чтобы сегодня он был на бровке. Я не хочу делать суждения за Доменико Тедеско. Кроме того, что я слышал на пресс-конференции вместе с вами, другой информации у меня нет.
— Логика при принятию решения по Тедеско какая должна быть? Можем ли мы говорить, что он останется тренером на оставшиеся полгода?
— Я не готов отвечать на этот вопрос. Посмотрим.
— Юран говорит про Урунова. Это большие потери — финансовые, репутационные. Не собираетесь подать в суд? Заявление очень смелое.
— По моей информации, представители игрока собираются обращаться в комитет по этике. Нужно ли серьезно воспринимать слова Сергея Юрана? Не уверен. Это легенда, очень классный футболист, но последнее время у него было много... был ряд громких заявлений, часть из которых не имели отношения к действительности, поэтому мы всерьез не воспринимаем.
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