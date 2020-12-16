Главные моменты определяющего матча сезона. Чемпион и лидер в 19-м туре на своем поле победил конкурента — 3:1 и перед зимней паузой увеличил отрыв от него до шести очков

«Спартак» — без Кокорина, Дзюба — без повязки

Красно-белые вышли на матч в Санкт-Петербурге после игры в Сочи с Тедеско, но без Кокорина. КДК отложил рассмотрение скандальных эпизодов после игры в «черноморском Колизее» на неделю, а форвард не вернулся в строй из-за мышечных проблем и остался в списке потерь с Соболевым и дисквалифицированным Умяровым.

Сине-бело-голубых вывел на поле Ловрен, который забрал капитанскую повязку у Дзюбы. Без Кержакова и Караваева в боевом составе команды Семака снова вышли Лунев и Сутормин.

Перформанс: лев победил гладиатора

Перед матчем на безлюдном «вираже» «Газпром Арены» было вывешено масштабном полотно. Месседж понятен: лев разобрался с гладиатором.

Перед вторым таймом на «вираже» силами стюардов появилось еще одно полотно. На этот раз досталось и «Динамо».

Гол Азмуна

«Зенит» создал два момента на 8-й минуте. В первом случае атака с участием Азмуна и Венделла завершилась ударом в крестовину, во втором после включения Малкома справа у тех же Венделла и Азмуна было слишком много пространства. Максименко отразить удар с линии штрафной через скопление игроков не смог.

Вендел вначале попал в перекладину, а через минуту отдал голевую на Азмуна ?



«Зенит» очень бодро начал встречу со «Спартаком», но уже забил в свои. 1:1 в Питере:https://t.co/FsvWJqoBdb pic.twitter.com/rsoWwW5bIj — Матч ТВ (@MatchTV) December 16, 2020

Автогол Ловрена

«Спартак» не нанес ни одного удара в первом тайме, но ушел на перерыв с ничьей. Ловрен грудью перекинул мяч мимо Лунева в створ ворот — автогол вместо спокойной ликвидации атаки соперника.

Ловрен скидывал грудью мяч Луневу, но не рассчитал ?



Деян сравнял счет в Питере ???https://t.co/FsvWJqoBdb pic.twitter.com/MxHQRkjkeE — Матч ТВ (@MatchTV) December 16, 2020

Потасовка болельщиков

Доступ зрителей на стадион из-за ковид-предписаний был ограничен. На игре ждали только владельцев абонементов вип-категорий — в ложи и так называемый бизнес-клуб. «Спартак» сообщил: «Зенит» официально отказал в гостевой квоте.

Болельщики красно-белых все равно появились на трибунах «Газпром Арены». Их соседство с поклонниками сине-бело-голубых по ходу первого тайма привело к обмену неприличными кричалками и потасовке, а также перемещению фанатов хозяев к этому сектору с других мест. К зоне конфликта был введен ОМОН, стюарды организовали дополнительное оцепление. Фанатов москвичей вывели, часть пересадили на верхний ярус. РПЛ теперь ждет разъяснений от организаторов.

Стычка Джикии и Дзюбы

В начале второго тайма схлестнулись два капитана сборной России. Джикия заехал Дзюбе локтем в верховой борьбе, после чего что-то выговорил сидевшему на газоне сопернику. Форвард вскочил к защитнику со своим ответом. Партнеры и судья Карасев погасили конфликт, но лидерам национальной команды, вероятно, еще предстоит убрать возникшее напряжение в более спокойной обстановке.

16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 3:1. Конфликт Георгия Джикии и Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Голы Ракицкого и Дзюбы

«Зенит» переиграл «Спартак». В первом тайме были моменты у Оздоева и Малкома, Азмун попал в штангу. После перерыва сине-бело-голубые продолжили оказывать давление на соперника, а у красно-белых опять значительно время получит переведенный в атаку Кутепов.

Все решил гол Ракицкого. Защитник пробил Максименко с линии штрафной после подачи углового и выноса Джикии.

Ракицкий в касание бахнул по воротам Максименко. И попал так попал ?



2:1 «Зенит» ведет, но время еще есть:https://t.co/BibTtdO37E pic.twitter.com/Og1gepYEHH — Матч ТВ (@MatchTV) December 16, 2020

В добавленное ко второму тайму время «Зенит» поймал еще одну ошибку обороны «Спартака». Дзюба установил окончательный счет. По традиции после гола родному клубу он натянул майку на голову, а затем эмоционально прокричал и ударил себя по груди.

Гапонов отбирал мяч у Ерохина, но откатил Дзюбе. Артем с 12 метров не промахнулся



Так «Зенит» закончил матч со «Спартаком» pic.twitter.com/zQBOWFJb7e — Матч ТВ (@MatchTV) December 16, 2020

В 2020-м «Зенит» разобрался с перчаткой из Москвы и будет зимовать единоличным лидером. «Спартак» вместе с ЦСКА остается на дистанции.