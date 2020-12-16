РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» — «Спартак»: автогол Ловрена и мяч Ракицкого, конфликт фанатов, стычка Джикии и Дзюбы

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 22:00
16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 3:1. В атаке Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» 16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 3:1. Конфликт Георгия Джикии и Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 3:1. В атаке Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»
Теги:
Главные моменты определяющего матча сезона. Чемпион и лидер в 19-м туре на своем поле победил конкурента — 3:1 и перед зимней паузой увеличил отрыв от него до шести очков
Зенит — Спартак

«Спартак» — без Кокорина, Дзюба — без повязки

Красно-белые вышли на матч в Санкт-Петербурге после игры в Сочи с Тедеско, но без Кокорина. КДК отложил рассмотрение скандальных эпизодов после игры в «черноморском Колизее» на неделю, а форвард не вернулся в строй из-за мышечных проблем и остался в списке потерь с Соболевым и дисквалифицированным Умяровым.

Сине-бело-голубых вывел на поле Ловрен, который забрал капитанскую повязку у Дзюбы. Без Кержакова и Караваева в боевом составе команды Семака снова вышли Лунев и Сутормин.

Перформанс: лев победил гладиатора

Перед матчем на безлюдном «вираже» «Газпром Арены» было вывешено масштабном полотно. Месседж понятен: лев разобрался с гладиатором.

Перед вторым таймом на «вираже» силами стюардов появилось еще одно полотно. На этот раз досталось и «Динамо».

Гол Азмуна

«Зенит» создал два момента на 8-й минуте. В первом случае атака с участием Азмуна и Венделла завершилась ударом в крестовину, во втором после включения Малкома справа у тех же Венделла и Азмуна было слишком много пространства. Максименко отразить удар с линии штрафной через скопление игроков не смог.

Автогол Ловрена

«Спартак» не нанес ни одного удара в первом тайме, но ушел на перерыв с ничьей. Ловрен грудью перекинул мяч мимо Лунева в створ ворот — автогол вместо спокойной ликвидации атаки соперника.

Потасовка болельщиков

Доступ зрителей на стадион из-за ковид-предписаний был ограничен. На игре ждали только владельцев абонементов вип-категорий — в ложи и так называемый бизнес-клуб. «Спартак» сообщил: «Зенит» официально отказал в гостевой квоте.

Болельщики красно-белых все равно появились на трибунах «Газпром Арены». Их соседство с поклонниками сине-бело-голубых по ходу первого тайма привело к обмену неприличными кричалками и потасовке, а также перемещению фанатов хозяев к этому сектору с других мест. К зоне конфликта был введен ОМОН, стюарды организовали дополнительное оцепление. Фанатов москвичей вывели, часть пересадили на верхний ярус. РПЛ теперь ждет разъяснений от организаторов.

16&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Болельщики &laquo;Зенита&raquo; и&nbsp;сотрудники ОМОН.

Стычка Джикии и Дзюбы

В начале второго тайма схлестнулись два капитана сборной России. Джикия заехал Дзюбе локтем в верховой борьбе, после чего что-то выговорил сидевшему на газоне сопернику. Форвард вскочил к защитнику со своим ответом. Партнеры и судья Карасев погасили конфликт, но лидерам национальной команды, вероятно, еще предстоит убрать возникшее напряжение в более спокойной обстановке.

16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 3:1. Конфликт Георгия Джикии (справа) и Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 3:1. Конфликт Георгия Джикии и Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Голы Ракицкого и Дзюбы

«Зенит» переиграл «Спартак». В первом тайме были моменты у Оздоева и Малкома, Азмун попал в штангу. После перерыва сине-бело-голубые продолжили оказывать давление на соперника, а у красно-белых опять значительно время получит переведенный в атаку Кутепов.

Все решил гол Ракицкого. Защитник пробил Максименко с линии штрафной после подачи углового и выноса Джикии.

В добавленное ко второму тайму время «Зенит» поймал еще одну ошибку обороны «Спартака». Дзюба установил окончательный счет. По традиции после гола родному клубу он натянул майку на голову, а затем эмоционально прокричал и ударил себя по груди.

В 2020-м «Зенит» разобрался с перчаткой из Москвы и будет зимовать единоличным лидером. «Спартак» вместе с ЦСКА остается на дистанции.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1104
Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Агапов все материалы автора
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир