За счет чего «Локомотив» хотел бороться за чемпионство? Нет ни игры, ни характера, ни состава

«Зенит» смял его, не напрягаясь.

В межсезонье (и даже после старта РПЛ) игроки «Локомотива» публично заявляли о готовности конкурировать с «Зенитом».

«Это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала», — говорил Вильсон Изидор.

«Если не верить в чемпионство, то к чему все это? Мы — верим. И обязательно поборемся», — продолжал Дмитрий Живоглядов.

«Да, они побеждали четыре года подряд, но никто не знает, что будет в следующие четыре года. «Зенит» играет вничью с «Химками», впереди 28 туров — не будем загадывать, но мы поборемся за первые места. Все реально», — зафиналил Константин Марадишвили.

Хорошая новость для «Локомотива»: в матче с «Зенитом» он дольше всех удерживал интригу. «Крылья» пропустили на 5-й минуте, «Химки» — на 17-й, «Спартак» дотерпел до 29-й. А «Локо» вскрыли только на 63-й.

Плохая: так крупно, как «претендент на чемпионство», в этом сезоне еще никто не проигрывал. И, конечно, не пропускал пять мячей за полчаса.

Важно признать: стартовый план Йозефа Циннбауэра и Марвина Комппера — чуть ли не единственное, что действительно работало. «Локо» впервые в сезоне отказался от прессинга и контроля, а всю остроту создавал не в позиционных атаках, а после быстрых контрвыпадов. Пару раз «Зенит» на этом попался, а Венделу уже в самом начале пришлось выбивать мяч из пустых ворот (хотя гол бы все равно отменили из-за офсайда).

С высоким прессингом от Сергея Семака гости в целом справлялись — и даже передачи за спины фланговым защитникам не вызывали панику. «Зенит» слишком часто сбивался на прострелы, большинство из которых не доставляли проблем. Хотя Малком и особенно Андрей Мостовой должны были забивать гораздо раньше середины второго тайма.

Дмитрий Баринов. ФК «Локомотив»

Да, к перерыву «Локомотив» выглядел плюс-минус конкурентоспособным. Но дальше наткнулся на классический сценарий, который будет актуален для каждого соперника «Зенита». Он заключается в том, что Вендела, Малкома, Вильмара Барриоса, Дугласа Сантоса и Клаудиньо в теории можно сдержать, когда они выкладываются на 60-70 процентов; но как только каждый из них добавляет, начинается совсем другая игра. Требующая характер и глубину состава, мощную физику и умение тактически перестраиваться по ходу матча.

«Локомотив» провалился по каждому пункту, хотя «Зенит» точно не включал максимальный уровень сложности. Но этого все равно хватило для глухого нокаута.

По времени провал гостей совпал с заменой Артема Карпукаса на Даниила Куликова, но по факту треснула зона в центре обороны. В четырех голах из пяти провалился Станислав Магкеев, который вынужденно (и после травмы) подменял на этой позиции выбывшего из-за «крестов» Лукаса Фассона. Почему игрок не в оптимальном состоянии и не на профильной позиции сильнее Марка Мампасси, которого брали в прошлом сезоне и уже наигрывали в основе, — один из ключевых и актуальных вопросов. Потому что очевидно: с любым сочетанием центральных защитников «Локо» продолжит много пропускать.

Слабый перфоманс Магкеева — локальная и, конечно, не единственная причина разгрома на «Газпром Арене». Очевидно, что команда «поплыла» из-за других вещей.

Во-первых, «Локомотив» просел физически, как только «Зенит» увеличил темп. Это подтвердил Юрий Семин: «Команда физически совсем не готова к чемпионату». Возможно, кто-то вспомнит спасение с «Ростовом», который упустил победу в большинстве. Но зеркальная ситуация случилась в первом туре: тогда «Локо» в большинстве не дожал «Нижний».

Во-вторых, несмотря на рекордные трансферные вложения, у Комппера и Циннбауэра нет глубины состава и качественного усиления со скамейки. Пока «Зенит» освежал игру Бакаевым и Сергеевым (три гола на двоих за 10 минут), Адамовым (еще один ассист), Круговым и Михайловым, «Локо» выпускал Ивана Игнатьева, Раконьяца, Тикнизяна и Марадишвили. Чем окончательно доломал все: Раконьяц не попадает в игру уже второй раз, из-под свежего Тикнизяна отдают голевую. А зачем «Локомотиву» Игнатьев, было непонятно с самого начала. Да, Томас Цорн хвалил физическую готовность игрока, но просто посмотрите, как перед вторым голом «Зенита» от свежего Игнатьева убежал Малком, который отпахал 75 минут. Это еще один сигнал: Семин, который всегда закладывал отличную функциональную подготовку, вряд ли ошибается.

Хуже отсутствия физики — только то, что у этого «Локомотива» совсем нет характера. Он больше часа играет на равных с главным конкурентом (опять же — по словам футболистов), но как только пропускает, то просто останавливается, все бросает и спокойно пропускает пять голов за полчаса.

После трех туров у команды ни одной победы, кошмарная разница мячей (3-8) и огромные проблемы с составом перед «Краснодаром»: минус Баринов, Ненахов (ждем точный диагноз и надеемся, что он избежал серьезной травмы), Бека-Бека и Фассон.

Понятно, что продажа Бека-Бека в «Ниццу» — экономически выгодная и важная имиджевая история. Но отвечать придется не только за финансовый баланс (который еще предстоит довести до заявленных показателей), а в первую очередь за результаты.

Но как «Локомотиву» исправить этот пункт, прямо сейчас не очень понятно.