«Фламенго» подписал Варелу, Изидором интересуются в Германии, Шомуродов нашел новый клуб в Италии

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Шомуродов попал в сферу интересов «Болоньи»

По информации итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Болонья» является фаворитом в борьбе за нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова. Стороны уже договорились об условиях аренды с опцией выкупа. Отмечается, что сумма сделки пока не согласована. Контракт 27-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Ранее сообщалось, что узбекский игрок не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки.

Изидор может покинуть «Локомотив» следующим летом

Агент Себастьян Шварц, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал «СЭ» о будущем своего клиента. «Вильсон покинет команду по окончании сезона? Клубы из Германии очень заинтересованы в Изидоре. Но этот сезон он проведет в «Локомотиве», в Москве», — сказал Шварц. Француз выступает за москвичей с января этого года. Transfermarkt оценивает форварда в шесть миллионов евро.

Роналду уходит из «МЮ»?

По информации Sky Sport, нападающий Криштиану Роналду все еще хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Причина заключается в желании португальца выступать в Лиге чемпионов, куда манкунианцы по итогам прошлого сезона не попали. Отмечается, что ради трансфера в другую команду футболист будет готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне АПЛ Роналду принял участие в 30 матчах, забил 18 голов и отдал три ассиста.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Рэмзи ищет новую команду

По данным Daily Mail, полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может стать игроком «Ниццы». Также за 31-летним футболистом следит «Шарлотт». В июле валлиец расторг соглашение с «Ювентусом». Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро. В прошедшем сезоне серии А хавбек принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

«Атлетико» ведет Асенсио

По информации AS, «Атлетико» следит за полузащитником «Реала» Марко Асенсио. Также футболистом интересуется «Бетис». Ранее испанец играл за «Эспаньол» и «Мальорку». Контракт 26-летнего футболиста с «Реалом» действует до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне ла лиги Асенсио провел 31 матч и забил десять мячей.

«Фламенго» арендовал Варелу у «Динамо»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела на правах аренды перешел во «Фламенго», сообщает бразильский клуб на своем официальном сайте.

29-летний уругвайский футболист будет выступать за «Фламенго» до конца мая 2023 года. Ранее появилась информация, что «Динамо» пригрозило «Фламенго» разбирательством в случае подписания контракта с Варелой.

Защитник выступает за «Динамо» с осени 2020-го. Его контракт с москвичами рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Варелу в 2,5 миллиона евро.