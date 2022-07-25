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Сегодня, 16:18

В «Локомотиве» подтвердили травму крестообразных связок у Лукаса Фассона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Лукас Фассон.
Фото Global Look Press

Как ранее сообщал «СЭ», защитник «Локомотива» Лукас Фассон получил травму крестообразной связки колена.

В клубе подтвердили, что 21-летний бразилец повредил связки левого коленного сустава и может пропустить от 7 до 9 месяцев.

«Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция. В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы. Ждем подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления», — цитирует главного врача «Локомотива» Игоря Калюжного пресс-служба клуба.

Футболист стал игроком «Локомотива» 8 июня 2022 года, подписав четырехлетний контракт.

Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе», а также за вторую команду «Сан-Паулу» и чилийский «Депортес Ла-Серена».

В текущем сезоне он оба раза выходил в стартовом составе железнодорожников.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/fasson-injury/
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Лукас Фассон
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