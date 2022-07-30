Юрий Семин — о разгромной победе «Зенита»: «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников от «Зенита» (0:5) в матче третьего тура РПЛ.

«Могу сказать два слова: «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Локомотив» откатился на 12-ю строчку в РПЛ.