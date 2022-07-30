У защитника «Локомотива» Ненахова подозрение на травму малой берцовой кости

Пресс-атташе «Локомотива» Леонид Шлыков рассказал о состоянии защитника Максима Ненахова, который получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

Ненахов из-за травмы не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли на электрокаре. Футболиста заменил Наир Тикнизян.

«Подозрение на травму малой берцовой кости. Сделали КТ и рентген. Когда прилетим в Москву, сделаем МРТ. Завтра утром все расскажем. Повреждение не связано с коленом», — заявил Шлыков.

«Локомотив» с 2 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре столичный клуб 6 августа на выезде встретится с «Краснодаром».