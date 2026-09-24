Альба в «Ростове»: не успех и не провал. Нужны ли такие иностранные тренеры РПЛ?
Второй испанский главный тренер за несколько дней уволен из клубов РПЛ — вслед за Хуаном Диасом из «Родины» в отставку отправился Джонатан Альба из «Ростова». Даже, как пишут, без компенсации — что должно приостановить пыл хейтеров иностранных специалистов. Впрочем, он остается в штабе Валерия Карпина в сборной России.
Почему-то запомнил, где узнал о назначении Альбы в феврале 2025-го — в Вашингтоне, куда приехал в командировку на три матча «Кэпиталз» и серию интервью. Не знаю, почему мне это врезалось в память, обычно такое происходит, когда имеет для тебя значение. Тут подобного сказать не могу. А может, стало интересно, как у человека, до того работавшего аналитиком, получится главным. И какую-то человеческую симпатию он внушал и внушает сейчас.
Нормально получилось. И не особо успешно, но и не провально для команды со средними возможностями. Восьмое место по итогам чемпионата-24/25, на вторую часть которого он пришел, десятое с шестью очками отрыва от зоны стыков в прошлом сезоне. Да и сейчас он ушел, будучи на 12-м, вне зоны стыков, хотя и с равным количеством очков с «Акроном», который в ней находится.
Запомнилось, что при Альбе с «Ростовом» любому сопернику было тяжело в единоборствах. Все команды, включая топов, увязали в них — и это не особо монтировалось с расхожим представлением об испанском футболе. Но в целом работало, потому что когда ты с посредственными игроками пытаешься исполнять Гвардиолу или Эмери, то получается «Родина» старта этого сезона. В Первой лиге у Диаса с футболистами, превосходившими или как минимум не уступавшими ведущим соперникам в техническом оснащении, это проходило, в РПЛ — уже нет.
Альба оказался бОльшим прагматиком, сделав ставку на борьбу, самоотверженность и надежность сзади и в середине поля. Так по крайней мере было в прошлом сезоне. А в этом, когда он решил ставить более зрелищный футбол, не заладилось. И в обзоре после двух подряд 0:3 от «Спартака» и «Динамо» я предположил, что при большом перерыве на сборные у руководства «Ростова» может возникнуть соблазн списать проблемы на тренера. Никаких инсайдов у меня при этом не было — чистая логика и опыт знаний, как все работает в футболе. Так и оказалось.
Любопытно, сделает ли Альба еще попытки как главный тренер или смирится с ролью члена штаба. Думаю, в Ростове о нем будут вспоминать пусть и без восторга (с чего бы?), но с умеренной благодарностью. Он работал честно и довольно толково, без провалов, никакого раздражения не вызывал.
«Говном ты не был, но и до вершин не добрался» — как по классике. Не имея, к слову, имени и возможностей «Тоттенхэма».
Тут, правда, возникает вопрос, а нужны ли такие тренеры-середняки из-за границы — неужто своих не хватает? Если уж приглашать легионеров, то тех, кто привнесет что-то особенное.
Но с этим вопросом мы разберемся, увидев, кто заменит Альбу в «Ростове» и как у него с теми же возможностями получится.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1