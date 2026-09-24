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Альба в «Ростове»: не успех и не провал. Нужны ли такие иностранные тренеры РПЛ?

Игорь Рабинер
Обозреватель
Джонатан Альба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Рабинер — об увольнении испанца.

Второй испанский главный тренер за несколько дней уволен из клубов РПЛ — вслед за Хуаном Диасом из «Родины» в отставку отправился Джонатан Альба из «Ростова». Даже, как пишут, без компенсации — что должно приостановить пыл хейтеров иностранных специалистов. Впрочем, он остается в штабе Валерия Карпина в сборной России.

Почему-то запомнил, где узнал о назначении Альбы в феврале 2025-го — в Вашингтоне, куда приехал в командировку на три матча «Кэпиталз» и серию интервью. Не знаю, почему мне это врезалось в память, обычно такое происходит, когда имеет для тебя значение. Тут подобного сказать не могу. А может, стало интересно, как у человека, до того работавшего аналитиком, получится главным. И какую-то человеческую симпатию он внушал и внушает сейчас.

Джонатан Альба.«Очень уважаем Джонатана и благодарны ему». «Ростов» уволил главного тренера Альбу

Нормально получилось. И не особо успешно, но и не провально для команды со средними возможностями. Восьмое место по итогам чемпионата-24/25, на вторую часть которого он пришел, десятое с шестью очками отрыва от зоны стыков в прошлом сезоне. Да и сейчас он ушел, будучи на 12-м, вне зоны стыков, хотя и с равным количеством очков с «Акроном», который в ней находится.

Запомнилось, что при Альбе с «Ростовом» любому сопернику было тяжело в единоборствах. Все команды, включая топов, увязали в них — и это не особо монтировалось с расхожим представлением об испанском футболе. Но в целом работало, потому что когда ты с посредственными игроками пытаешься исполнять Гвардиолу или Эмери, то получается «Родина» старта этого сезона. В Первой лиге у Диаса с футболистами, превосходившими или как минимум не уступавшими ведущим соперникам в техническом оснащении, это проходило, в РПЛ — уже нет.

Джонатан Альба (справа) — помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Альба оказался бОльшим прагматиком, сделав ставку на борьбу, самоотверженность и надежность сзади и в середине поля. Так по крайней мере было в прошлом сезоне. А в этом, когда он решил ставить более зрелищный футбол, не заладилось. И в обзоре после двух подряд 0:3 от «Спартака» и «Динамо» я предположил, что при большом перерыве на сборные у руководства «Ростова» может возникнуть соблазн списать проблемы на тренера. Никаких инсайдов у меня при этом не было — чистая логика и опыт знаний, как все работает в футболе. Так и оказалось.

Любопытно, сделает ли Альба еще попытки как главный тренер или смирится с ролью члена штаба. Думаю, в Ростове о нем будут вспоминать пусть и без восторга (с чего бы?), но с умеренной благодарностью. Он работал честно и довольно толково, без провалов, никакого раздражения не вызывал.

«Говном ты не был, но и до вершин не добрался» — как по классике. Не имея, к слову, имени и возможностей «Тоттенхэма».

Хуан Диас.Первая отставка в новом сезоне РПЛ: «Родина» уволила Хуана Диаса после двух побед в 12 матчах

Тут, правда, возникает вопрос, а нужны ли такие тренеры-середняки из-за границы — неужто своих не хватает? Если уж приглашать легионеров, то тех, кто привнесет что-то особенное.

Но с этим вопросом мы разберемся, увидев, кто заменит Альбу в «Ростове» и как у него с теми же возможностями получится.

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РПЛ
ФК Ростов
Джонатан Альба
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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