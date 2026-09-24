Альба в «Ростове»: не успех и не провал. Нужны ли такие иностранные тренеры РПЛ?

Игорь Рабинер — об увольнении испанца.

Второй испанский главный тренер за несколько дней уволен из клубов РПЛ — вслед за Хуаном Диасом из «Родины» в отставку отправился Джонатан Альба из «Ростова». Даже, как пишут, без компенсации — что должно приостановить пыл хейтеров иностранных специалистов. Впрочем, он остается в штабе Валерия Карпина в сборной России.

Почему-то запомнил, где узнал о назначении Альбы в феврале 2025-го — в Вашингтоне, куда приехал в командировку на три матча «Кэпиталз» и серию интервью. Не знаю, почему мне это врезалось в память, обычно такое происходит, когда имеет для тебя значение. Тут подобного сказать не могу. А может, стало интересно, как у человека, до того работавшего аналитиком, получится главным. И какую-то человеческую симпатию он внушал и внушает сейчас.

Нормально получилось. И не особо успешно, но и не провально для команды со средними возможностями. Восьмое место по итогам чемпионата-24/25, на вторую часть которого он пришел, десятое с шестью очками отрыва от зоны стыков в прошлом сезоне. Да и сейчас он ушел, будучи на 12-м, вне зоны стыков, хотя и с равным количеством очков с «Акроном», который в ней находится.

Запомнилось, что при Альбе с «Ростовом» любому сопернику было тяжело в единоборствах. Все команды, включая топов, увязали в них — и это не особо монтировалось с расхожим представлением об испанском футболе. Но в целом работало, потому что когда ты с посредственными игроками пытаешься исполнять Гвардиолу или Эмери, то получается «Родина» старта этого сезона. В Первой лиге у Диаса с футболистами, превосходившими или как минимум не уступавшими ведущим соперникам в техническом оснащении, это проходило, в РПЛ — уже нет.

Джонатан Альба (справа) — помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Альба оказался бОльшим прагматиком, сделав ставку на борьбу, самоотверженность и надежность сзади и в середине поля. Так по крайней мере было в прошлом сезоне. А в этом, когда он решил ставить более зрелищный футбол, не заладилось. И в обзоре после двух подряд 0:3 от «Спартака» и «Динамо» я предположил, что при большом перерыве на сборные у руководства «Ростова» может возникнуть соблазн списать проблемы на тренера. Никаких инсайдов у меня при этом не было — чистая логика и опыт знаний, как все работает в футболе. Так и оказалось.

Любопытно, сделает ли Альба еще попытки как главный тренер или смирится с ролью члена штаба. Думаю, в Ростове о нем будут вспоминать пусть и без восторга (с чего бы?), но с умеренной благодарностью. Он работал честно и довольно толково, без провалов, никакого раздражения не вызывал.

«Говном ты не был, но и до вершин не добрался» — как по классике. Не имея, к слову, имени и возможностей «Тоттенхэма».

Тут, правда, возникает вопрос, а нужны ли такие тренеры-середняки из-за границы — неужто своих не хватает? Если уж приглашать легионеров, то тех, кто привнесет что-то особенное.

Но с этим вопросом мы разберемся, увидев, кто заменит Альбу в «Ростове» и как у него с теми же возможностями получится.