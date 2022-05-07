Как «Зенит» эволюционировал при Семаке. Путь от руин после Манчини и зависимости от Дзюбы до гегемона РПЛ

Хронология прогресса.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство, которое стало четвертым за четыре года при Сергее Семаке. «СЭ» проанализировал, как команда менялась на протяжении этого времени и к чему пришла по итогам длительной трансформации.

Сезон-2018/19: влияние трансферов, зависимость от Дзюбы

В мае 2018 года «Зенит» объявил о назначении Сергея Семака на пост главного тренера. Молодой коуч, сенсационно занявший с «Уфой» шестое место в премьер-лиге, был призван разгребать наследие Роберто Манчини, оставившего после себя депрессивный, абсолютно несыгранный и очень измотанный коллектив.

Удивительно, но значимых трансферов под нового тренера почти не сделали: лишь вернули из аренды Дзюбу и Шатова, а также подписали Маркизио в статусе свободного агента.

С первых туров Семак начал использовать схему 4-2-3-1. К осени в игре «Зенита» сформировалась главная идея — забросы на Дзюбу. На нападающего шли как верховые передачи с флангов и при розыгрыше стандартов, так и при комбинациях через короткий пас — Артема использовали как «столба», с помощью которого выходили на ударную позицию или продвигались вглубь штрафной. К ноябрю Дзюба набрал 11 мячей и три голевые передачи за «Зенит» во всех турнирах. Но дальше форвард чуть подскис и до нового года не оформил ни одного результативного действия.

Правда, сдала вся команда и ушла на зимнюю паузу, проиграв «Арсеналу», «Рубину» и «Славии». Оборона питерцев оставляла желать лучшего: в паре с опытным Ивановичем выходили то Нету, то Мевля, которые явно не соответствовали уровню топ-клуба как с точки зрения игры на «втором этаже» и в отборе, так и в продвижении мяча. Во многом из-за некачественных центральных защитников за 17 туров чемпионата питерцы проиграли пять матчей и лишились солидного запаса перед рестартом.

Стало ясно, что ко второй части сезона необходимо усиливаться. Но чтобы кого-то купить, нужно было кого-то продать. Расстаться пришлось с Паредесом. С одной стороны, уход аргентинца, отвечавшего за креативное мышление «Зенита» в центре поля, казался серьезной потерей для команды, с другой — возможностью выстроить систему, сильно не зависящую от индивидуальных качеств одного игрока. На деньги, полученные от продажи Паредеса в «ПСЖ», «Зенит» купил Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна.

Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»

По сути, во многом благодаря новичкам питерцы и выиграли первое чемпионство при Семаке. Ракицкий добавил обороне скорости и маневренности, а также создал дополнительный вариант выхода из обороны через длинные передачи: Ярослав умело переводил мячи с одного края на другой, здорово подавал в штрафную и подключался из глубины. Если питерцам не удавалось выйти на чужую половину с помощью перепаса, то мяч отдавали Ракицкому, а защитник самостоятельно выбирал направление для лонгболов.

Барриос полноценно забетонировал опорную зону и обеспечил подбор на первых двух третях поля, а также время от времени сваливался между центрбеками и помогал выжимать соперника из центральной зоны. Надежные действия Вильмара позволяли остальным полузащитникам «Зенита» располагаться высоко и больше участвовать в позиционной игре.

Но ярче всех проявил себя, конечно же, Азмун. Иранец быстро сыгрался с Дзюбой и дополнил качественную связку впереди. Артем в основном был сосредоточен на единоборствах, а Сердар — на рывках за спину и игре в завершении. В итоге весной Азмун выбил космическую статистику — 15 результативных действий в 16 матчах во всех турнирах, то есть в среднем почти одно результативное действие за встречу.

В целом «Зенит» стал гораздо мощнее и прибавил в командных взаимодействиях, однако по-прежнему оставался зависим от Дзюбы: Артем вошел в тройку игроков команды по набранным xG, а также был лидером по xA (ожидаемые ассисты), xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие) и xGBuidup (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие, но без учета паса под удар и самого удара).

Сезон-2019/20: пандемия, трансфер Малкома и закупка латералей

Летом 2019 года Семаку был предоставлен полный карт-бланш на трансферы. Основная цель приобретений заключалась в том, чтобы избавиться от однообразных навесов в атаке, проще говоря — видоизменить стиль и стать более непредсказуемыми.

Самым громким трансфером питерцев стал Малком. Для РПЛ — главная суперзвезда. Бразилец должен был стать лидером команды — брать игру на себя, бить издали, в одиночку создавать моменты и завершать атаки сине-бело-голубых. Но, как мы знаем, в первый сезон у Малкома раскрыться не получилось — помешала травма бедра, которая выбила футболиста из строя на четыре с лишним месяца.

Из-за этого игра «Зенита» кардинально не поменялась, а влияние Дзюбы только увеличилось — Артем принял непосредственное участие (либо забил сам, либо отдал ассист) в почти половине голов сине-бело-голубых в чемпионате.

Замена форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Фото ФК «Зенит»

Помимо Малкома «Зенит» приобрел сразу четырех латералей — Сантоса, Караваева, Кругового и Сутормина. Эти сделки также должны были поспособствовать тому, чтобы команда постепенно отходила от большого количества кроссов к доминирующему позиционному владению, используя расстановки 4-4-2, 4-2-2-2 или 4-5-1, которые делают контроль мяча более надежным и дают больше времени на его использование в финальной трети.

Планам Семака помешала пандемия. Длительное отсутствие игровой практики у футболистов серьезно ударило по наработкам тренерского штаба — после паузы сине-бело-голубые хоть и смогли без проблем оформить второе чемпионство подряд, но использовали все те же старые идеи с подачами на Дзюбу и Азмуна.

Но несмотря на пассивность на краях поля при выходе в атаку, на флангах в обороне питерцы заметно прибавили — стали меньше позволять соперникам забрасывать мячи за спину, проигрывать один в один без подстраховки и вжиматься в штрафную под прессингом. Основными латералями стали Сантос (слева) и Караваев (справа). Особенно отличился бразилец — стал третьим в команде по xA и xGBuidup и пятым по xGChain. Его прогресс дал возможность Семаку поставить Малкома на позицию «десятки», сместив крен атаки влево: Сантос успевал забегать в зоны за вингером и при потере тут же отдавать ему мяч обратно.

Сезон-2020/21: замена Ивановича на Ловрена, новая роль Азмуна

Одной из проблемных позиций перед третьим сезоном Семака в «Зените» считалось место в центре обороны. Ивановичу, солидно потерявшему в резкости, требовалась замена. По этой причине питерцы подписали Деяна Ловрена.

«Бранислав провел прекрасный сезон — считаю, даже лучше, чем прошлый. Моя позиция остается прежней. У нас в команде есть ключевые игроки, но если есть возможность взять более сильного футболиста — нужно идти вперед, нужно развиваться, — объяснял Семак. — Расставание с Ивановичем — тяжелый момент, непросто и мне, и ему, и остальным ребятам. На наш взгляд, в будущем другой игрок может принести не меньше пользы, поэтому клуб пошел на такой шаг. Ловрен во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год — не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества. Плюс хороший первый пас, хорошо играет вверху. Деян — достаточно разноплановый игрок, надеюсь, он нам очень поможет».

Казалось, защита сине-бело-голубых должна была сильно прокачаться, но на деле она прилично сбавила. Ловрен, славившийся своими привозами еще до переезда в Россию, продолжил ошибаться и в Петербурге. Хуже всего, что Деян допускал ошибки, которые приводили к пропущенным мячам. Одна из самых ярких — в игре против «Рубина».

Помните, как Макаров, приняв мяч в центре поля, сделал рывок к штрафной, на замахах раскачал Ловрена и с левой ноги покатил мяч в правый угол ворот Лунева?

Денис Макаров обводит защитника Деяна Ловрена и забивает «Зениту».

Денис Макаров обводит защитника Деяна Ловрена и забивает «Зениту».

Денис Макаров обводит защитника Деяна Ловрена и забивает «Зениту».

Денис Макаров обводит защитника Деяна Ловрена и забивает «Зениту».

По статистике, в сезоне-2019/20 (при паре центрбеков Иванович — Ракицкий) разница между ожидаемыми голами со стороны соперника и пропущенными мячами питерцев составила 1,73 балла, а вот в сезоне-2020/21 (пара центрбеков Ловрен — Ракицкий) — уже 3,36 — почти в два раза больше, чем в предыдущем.

Это значит, что в одном случае (несмотря на то, что команда позволяла сопернику создавать опасные моменты) защитники исправлялись и не позволяли забить, а в другом — не могли помешать оппоненту реализовать преимущество; в таком случае вина скорее персональная и лежит на ком-то конкретном. В частности — на Ловрене.

Статистика «Зенита» при Сергее Семаке.

Тем удивительнее, что арендованного у «Ростова» Чистякова до травмы Ловрена Семак практически не использовал и начал выпускать в стартовом составе только на финише сезона, когда «Зенит» уже вылетел из еврокубков, а в чемпионате сыграл почти все важные матчи.

Проблемы «Зенита» в обороне не позволили раскрыться еще одному новичку — Венделу. Бразилец вынужденно находился на месте центрального хавбека при расстановке 4-1-4-1 (или 4-2-3-1), так как не мог опуститься в опорную зону из-за того, что Ловрен часто терял позицию и не обеспечивал Венделу подбор при низкой линии обороны — важнейший элемент для ведения игры из глубины.

А вот Азмун в таких условиях, наоборот, обрел себя, забив 19 голов за сезон в РПЛ (лучший показатель во всей его зенитовской карьере). Примечательно, что все свои мячи иранец вколотил из штрафной, — следствие новой роли форварда, которую Семак успел придумать нападающему буквально перед сезоном. Коуч использовал лучшие качества Азмуна — скорость и технику — и поставил полузащите задачу насыщать Сердара передачами за спину. Благодаря этому у иранца появилось пространство для выхода на ударную позицию и время для реализации моментов.

Сезон-2021/22

Нынешний «Зенит» — самый сбалансированный в новейшей истории. К этому статусу сине-бело-голубые шли на протяжении пяти лет и наконец добились нужного прогресса.

Во-первых, у питерцев установилась стабильная схема — 4-4-2. Да, расстановка в целом вещь весьма условная и по ходу матча может несколько раз меняться. Однако для «Зенита» постоянная структура очень важна с точки зрения взаимозаменяемости: в этом сезоне питерцы, лишившись основных связок (дуэта форвардов Дзюба — Азмун и пары центральных защитников Ловрен — Ракицкий), смогли безболезненно ввести в состав новичков уровнем ниже.

Тот же Алип, явно уступающий в классе и Ярославу, и Деяну, не затерялся рядом с Чистяковым и даже удостоился похвалы от Семака. Сергеев, проводящий дебютный сезон в премьер-лиге, моментально адаптировался и начал приносить пользу — в восьми матчах РПЛ за «Зенит» оформил уже пять результативных действий. Конечно, команде нужен еще минимум один сезон, чтобы полностью привести оборону в порядок (необходимо отладить игру на стандартах, ускорить выход из штрафной), но благодаря неизменной структуре это будет сделать гораздо легче.

Во-вторых, у питерцев увеличилась вариативность в атаке. Главная причина — последовательная трансферная политика. Подписания латиноамериканских игроков продолжили путь развития, направленный на уход от влияния на команду габаритного форварда, игру в короткий пас и комбинационный футбол — то есть на создание если не стиля, то хотя бы узнаваемого яркого рисунка игры.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

Теперь в каждой линии у «Зенита» есть один или несколько игроков, чье футбольное мышление и техника позволяют не скатываться на примитивные забросы со своей половины поля (которые к тому же редко работают против топ-команд), а отдавать хотя бы три-четыре точные передачи вперед подряд и проводить мяч в финальную треть под давлением. В защите зажигает Сантос, классно исполняющий стандарты и подключающийся к атакам вторым темпом. В полузащите блистает Клаудиньо, поразивший всех своим дриблингом и ударами, а сейчас нашедший себя в опорной зоне рядом с Венделом и качественно доставляющий мяч в штрафную. В атаке феерит Малком, который все чаще стал цепляться за мячи, надежно укрывая корпусом и свободно распоряжаясь ими на полуфлангах, — благо травмы наконец-то отстали от бразильца и теперь он может сосредоточиться на футболе.

В новой команде постепенно начинает осваиваться и радовать своей активностью Юри Алберто: больше всех в команде бьет по воротам (в том числе в створ), входит в тройку игроков по наличию голевых моментов и в пятерку — по успешным обводкам за игру.

«Я за баланс между результатом и зрелищностью. Результат никто не отменял, но если команда будет показывать очень красивый агрессивный футбол и при этом не набирать очки, определённая часть болельщиков поставит вопрос ребром: результата-то нет. Конечно, нужно играть агрессивно, в атакующий футбол, что мы и будем делать фрагментарно, учитывая состояние команды и игроков, а также уровень соперника. Конечно, можно делать какие-то другие тактические ходы, которые будут приносить результат или смогут разнообразить действия нашей команды. Все команды хорошо анализируют, все подстраиваются под игру противника. Сейчас очень хорошо развивается аналитика, и всё тяжелее стало удивлять, а эффект неожиданности очень важен и нужен», — так рассуждал Семак четыре года назад, сразу после назначения в «Зенит».

Результата питерцы уже добились. Теперь пора поработать над зрелищностью.