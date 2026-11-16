«Если я из самолета выйду своими ногами, это будет хорошо». Как Андрей Тихонов стал лучшим в России

30 лет назад.

Ровно 30 лет назад, 16 ноября 1996 года, «Спартак» Георгия Ярцева переиграл в золотом матче «Аланию» Валерия Газзаева (2:1) и вернул себе чемпионский титул. Второй и победный гол в той встрече забил Андрей Тихонов. Именно его и признали лучшим игроком сезона-1996 в России.

Чемпионат России. Премьер-лига. Золотой матч.

16 ноября 1996, 00:00. Петровский (Санкт-Петербург)

В конце 1995 года московский «Спартак» оказался в необычном положении. Олег Романцев решил сосредоточиться на работе со сборной России, а команду доверил Георгию Ярцеву. Одновременно красно-белые расстались с целой группой ведущих футболистов. Ушли Сергей Юран, Василий Кульков, Станислав Черчесов, Виктор Онопко. Летом 1996-го за рубеж уехал и Юрий Никифоров.

От молодого состава, который пресса окрестила «пионеротрядом Ярцева», больших подвигов никто не ждал. Но осенью 1996-го «Спартак» в очередной раз стал чемпионом России, а лучшим футболистом страны признали 26-летнего Андрея Тихонова. Еще четыре года назад он выступал за реутовский «Титан» во Второй лиге!

Почему именно Тихонов оказался главным героем того сезона? Что изменилось в его игре и как он сумел стать лидером команды?

«Романцев кричал на меня чуть ли не истерически!»

Тихонов попал в «Спартак» в 1992 году. Тренеры красно-белых обратили внимание на форварда «Титана» и пригласили его в московский клуб. Первое время Андрей выступал за дубль, затем постепенно начал получать игровую практику в основе.

Интересны воспоминания Тихонова и о том, как поначалу складывались его рабочие отношения с Олегом Романцевым (книга Алексея Зинина «Разоблачение игры»).

«Романцев никогда не был подарком. И у меня с ним отношения с самого начала складывались своеобразно. Вне поля Иваныч нормально со мной разговаривал, давал понять, что из меня может получиться футболист. Но на первых порах на тренировках он на меня кричал чуть ли не истерически! Я, к счастью, быстро понял: Олег Иваныч давит только на тех, на кого делает ставку, в ком видит какие-то предпосылки. Одного его взгляда было достаточно, чтобы почувствовать, что от тебя требуется».

А это уже отрывок из книги Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке»», в котором Тихонов рассказывает, как вливался в коллектив:

— Конечно, поначалу я робел. Приведу один пример: после тренировок я не брал ту воду, которая полагалась футболистам, а шел и пил из-под крана. Мне неудобно было подойти туда, где пьют ребята из основы. Когда ты попадаешь в такую компанию, то понимаешь, что не все так просто. Это сейчас все легко и молодые ничего не стесняются. У меня хватало воспитания не быть наглым.

Твердым игроком основы «Спартака» Тихонов стал в сезоне-1994. Правда, долго не мог отметиться результативными действиями. Лишь в 18-м туре провел один из шести мячей москвичей в ворота «Уралмаша» (6:2). Через месяц он оформил свой первый дубль на взрослом уровне в игре с «Ладой». Еще через две недели стал третьим футболистом в истории чемпионатов России, которому удалось забить четыре гола в одном матче. От его ног пострадали «Крылья Советов» (6:2).

В 1995-м Андрей забил семь мячей в чемпионате, но до статуса звезды ему было еще далеко. Гораздо ярче в «Спартаке» смотрелся тогда его коллега по амплуа Илья Цымбаларь.

Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

«Мы думали: только бы не провалиться с треском!»

Многое изменилось в 1996-м.

«1996 год стал для меня настоящим прорывом. Многое получалось и в 1994-м, когда мы играли двух нападающих с Валерием Шмаровым. Но тут — совершенно иное дело. Команду покинуло несколько ключевых футболистов — Юран, Онопко, Кульков, — и на ведущие роли стали выходить игроки нашего поколения. Чемпионства от себя в том сезоне мы, конечно, не ждали. Когда старшие ребята разбежались, мы думали: только бы не провалиться с треском», — вспоминал Тихонов.

Новый главный тренер Георгий Ярцев хорошо знал возможности молодых футболистов, поскольку прежде работал с дублем. Тихонову он доверил одну из ключевых ролей.

Еще при Романцеве Андрей начал осваивать позицию левого полузащитника, но именно при Ярцеве окончательно закрепился на фланге. При этом голевое чутье форварда никуда не исчезло.

«В начале карьеры, если помните, Тихонов был нападающим, но на месте полузащитника с его объемом работы, качеством паса, умением отработать в обороне он казался мне более полезным для команды. На этой позиции он стал играть еще осенью 95-го, а в 96-м окончательно на ней закрепился», — объяснял Ярцев.

Тихонов действовал практически по всей левой бровке. Успевал помогать защитникам, разгонял атаки, обострял игру передачами и регулярно оказывался в чужой штрафной. В 34 матчах чемпионата России он забил 16 голов — больше всех в команде.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Тихонов практически вытягивал матчи в одиночку!»

В ноябре 1996 года Ярцев дал «Спорт-Экспрессу» интервью, в котором подробно рассказал о своем лидере.

«В этом сезоне у «Спартака» случались матчи, которые Тихонов практически вытягивал в одиночку. Когда, например, во встрече с московским «Локомотивом» счет стал 2:2, трудно было надеяться на победу — ситуация для нас складывалась неблагоприятно. И только Андрей не смирился с этим. Он сумел увлечь партнеров, словно поделился с ними энергией и заставил поверить, что у нас еще есть время, чтобы вырвать победу».

Тихонов практически не пропускал матчи. Ярцев признавался, что видел его в любом варианте состава.

«Он, конечно же, знал об этом, но ни разу не дал мне понять, что раз уж он такой незаменимый, то нуждается в каких-то поблажках».

Впрочем, одно исключение тренер все-таки сделал. Он разрешал полузащитнику накануне матчей ночевать дома, а не на базе в Тарасовке. У Андрея была беременная жена, и Ярцев пошел навстречу футболисту.

«Того, что в сезоне-96 заблистает Тихонов, я ожидал. И в дубле, и в немногих матчах за основу Андрей показал, что уже вырос в игрока, на которого можно рассчитывать. Может быть, такого лидерства я и не ожидал, но в том, что это один из самых мобильных и нужных команде игроков, — не сомневался», — вспоминал Георгий Александрович.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Он поставил на кон свой авторитет. Но не пропустил!»

11 сентября 1996 года Тихонов стал главным героем матча Кубка УЕФА против датского «Силькеборга». Сначала забил два мяча, а в концовке неожиданно оказался в воротах!

На 88-й минуте удалили Руслана Нигматуллина. Все замены «Спартак» уже использовал, поэтому одному из полевых игроков пришлось надеть вратарскую форму.

Вызвался Тихонов.

«Когда удалили Нигматуллина, оставалось минут пять до конца. Нужно было срочно что-то делать. И я встал в ворота, хотя раньше только в детстве иногда играл вратарем», — рассказывал Тихонов.

Вскоре датчане получили право на опасный штрафной. После удара в «стенку» последовало добивание, но Андрей в падении сумел забрать мяч.

«Я поймал трудный мяч — взял его после добивания, в углу, в падении. И это доставило мне огромное наслаждение. Ребята потом шутили: если бы стояли наши настоящие вратари — обязательно пропустили бы».

Ярцев был впечатлен поступком полузащитника:

«В те минуты Тихонов все поставил на кон, в том числе и свой авторитет. Пропусти он тогда мяч, многие, наверное, бы сказали: «Ну вот, не умеет, а встал...» Но он не пропустил».

«Березовский неправильно выстроил стенку. Да и сам занял неверную позицию»

Вообще осень в исполнении левого полузащитника москвичей получилась просто потрясающей! В девяти матчах чемпионата он забил шесть мячей. В предпоследнем туре красно-белые одержали волевую победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге (2:1). Начало камбэку положил Тихонов.

На 30-й минуте он заработал штрафной на правом фланге. Угол был острый, и все ждали от него подачи. Однако Андрей решился на удар в створ и не прогадал. Березовский неправильно занял позицию, неверно выставил «стенку». А когда попытался в пожарном порядке исправить ситуацию, получилось довольно нелепо. Голкипер как-то неуклюже завалился и не смог отразить мяч — 1:1.

«Мы получили право на штрафной. Бить по воротам было неудобно, но я обратил внимание, что Березовский неправильно выстроил «стенку». Да к тому же сам занял неверную позицию. Не скажу, что удар у меня получился блестящим, — скорее вратарь в этом эпизоде сыграл неудачно», — заметил Тихонов после финального свистка.

А после перерыва Березовский совершил еще один ляп. На 73-й минуте казалось — атака гостей захлебнулась, но Боков вынес мяч точно на ногу Титову. Хавбек выстрелил из-за пределов штрафной, вратарь «Зенита» вновь как-то неловко завалился вместо прыжка — 1:2.

Впоследствии ходило немало слухов по поводу голов спартаковцев. Березовского даже обвинили в том, что он сдал ту игру. Но КДК РФС каких-то доказательств вины вратаря сине-бело-голубых не нашел.

— Разговоры про то, что Березовский намеренно пропустил от меня?.. Да про любой момент можно так говорить. Разговоров действительно много было. Причем говорили не только тогда, но и спустя несколько лет после той игры. Играл ли «Спартак» всегда честно? Да. Разговоры, повторюсь, всегда есть. Но было ли что-то на самом деле? Какой смысл порождать новые слухи?.. Люди читают это, слушают, меняется их отношение к командам, к людям. Не нужно транслировать домыслы. Другое дело, когда вина доказана, как в Италии, когда за договорные матчи в низшую лигу опускали «Ювентус», — рассуждал Андрей Валерьевич в 2022 году.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«После гола хотел порвать майку на себе!»

Итак, судьба титула должна была решиться в золотом матче. 16 ноября на «Петровском» сошлись «Спартак» и «Алания». Игра получилась обоюдоострой.

— На золотой матч я выходил как на обычный, — рассказывал Тихонов в интервью Владиславу Радимову. — Просто уже такая уверенность у меня была в том сезоне. Я и забивал много, и разницу делал. На нас никто не давил, никакой накачки. Что говорил на установке Ярцев? Мы всегда играли от себя.

В дебюте встречи предпочтительнее выглядели владикавказцы. Филимонов пару раз сыграл не слишком уверенно, реагируя на удары со средней дистанции.

К середине тайма москвичи инициативу перехватили. На 27-й минуте Титов выполнил пас из глубины поля на Цымбаларя. Илья, не дав мячу опуститься на землю, левой одним касанием переправил его на левый фланг, в ту зону, куда уже устремился Коновалов. Андрей, опять же одним касанием левой, вырезал передачу во вратарскую, куда уже прибежал Цымбаларь. Особенность этого важнейшего для красно-белых гола состояла в том, что полузащитнику, обладавшему волшебной левой ногой, пришлось наносить удар с правой. Получилось! Илья, поймав Крамаренко на противоходе, с лета отправил мяч в левый от себя угол. 1:0.

Илья всегда с улыбкой вспоминал один из важнейших голов в своей карьере.

— Я всем вратарям говорил: «Когда бью с нерабочей правой ноги, у вас вообще нет шансов парировать удар». Они спрашивали: «Почему?» — «Да потому, что я даже сам не знаю, куда мяч полетит». Так и в 1996-м, когда я наносил удар, то не был уверен, что попаду туда, куда надо. Но то, что у меня с правой ногой проблемы, воспринимаю нормально. Еще в детстве усвоил: лучше одной ногой владеть хорошо, чем двумя посредственно. Так и играл.

После перерыва «Алания» усилила давление на ворота красно-белых. Москвичам приходилось непросто.

— Мы на тот момент еще не были большой командой, — заметил Тихонов в разговоре с Радимовым. — Во втором тайме у нас игра не пошла. Было много простых ошибок. В простых передачах. Это психология. Мощная «Алания» здорово давила. Много прострелов. Много подач, много угловых.

Однако москвичи не забывали огрызаться. Одна из таких вылазок практически убила интригу в матче.

На 84-й минуте Тихонов совершил проход по левому флангу и, не входя в штрафную площадь, неожиданно пробил левой ногой с очень острого угла. Мяч полетел в дальний угол ворот «Алании». Дмитрий Крамаренко, очевидно, не ожидавший удара с такой позиции, неловко попытался поймать мяч, но тот проскочил под его рукой и оказался в сетке.

— Саша Липко отдал мне скачущий мяч на фланг. Я подработал и ушел от Пагаева, — вспоминал Тихонов об одном из самых важных голов в своей карьере. — Это был просто удар в сторону ворот. Просто бил на удачу. Наверное, Крамаренко не ожидал такого, потому до конца не сложился. Может быть, в последний момент мяч скользнул — пролетел под его рукой. Я побежал к угловому флажку. Майку снял, но судья вроде бы желтую не показал (улыбается).

На 88-й минуте Анатолий Канищев сократил разницу, но «Спартак» удержал победу — 2:1, хотя у Назима Сулейманова был просто убойный момент за минуту до финального свистка. Таким образом, именно гол Тихонова стал победным и принес красно-белым четвертое чемпионство России.

«Было ощущение, что мы должны стать чемпионами. После забитого мяча я просто хотел порвать майку на себе, я... Не знаю, что со мной было, в голове мелькнуло: все, мы чемпионы! На какое-то мгновение показалось, что я потерял сознание... Нет, это не поддается описанию», — рассказывал Тихонов сразу после финального свистка.

Позже он неоднократно возвращался к тому эпизоду. И не пытался представить свой удар каким-то невероятным техническим шедевром.

«Конечно же, вспоминаю золотой гол «Алании» в 1996 году. Потом не раз его пересматривал, и в голове крутилась мысль: повезло».

Тихонов открыто признавал ошибку Крамаренко, но напоминал, сколько сил команда потратила, чтобы заслужить эту удачу.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«В такой день можно и напиться»

После игры журналист российского телевидения в победной раздевалке задал Тихонову конкретный вопрос:

— Как собираетесь отмечать?

— Думаю, если я из самолета выйду своими ногами, это будет хорошо.

— Собираетесь напиться?

— Думаю, что да (улыбается). Ничего страшного. В такой день можно.

По прилете в Москву Тихонов вышел из самолета на своих ногах. На борту, по его рассказам, пили только пиво. А вот дальше его понесли до клубного автобуса!

— Прилетаем во Внуково. Откуда взялись болельщики «Спартака» прямо возле трапа?! Не понял. Меня болельщики подхватили на руки и от трапа несли на руках до автобуса! — рассказывал Тихонов в интервью Радимову.

В декабре 1996-го «Спорт-Экспресс» опубликовал итоги голосования на звание футболиста года в России. Первое место занял Андрей Тихонов, набравший 329 баллов. Вторым стал полузащитник «Ротора» Олег Веретенников (209), замкнул тройку Илья Цымбаларь (89).

— Тихонов вошел в историю. Во-первых, как автор важнейших голов в ворота «Зенита» и «Алании». Во-вторых, как... вратарь. Когда он встал в ворота в матче против «Силькеборга» и отразил очень сложный удар, это была фантастика! Тихонов — рабочая лошадка, такие люди в команде всегда необходимы, чтобы вести вперед, чтобы заряжать партнеров, — подчеркнул тогда легенда «Спартака» Никита Симонян.

В 1996-м Тихонову было 26 лет. Позади — служба в армии, поиски заработка, выступления во Второй лиге и первые шаги в «Спартаке». Впереди были еще четыре чемпионства, капитанская повязка и всенародная любовь спартаковских болельщиков. Но именно 1996-й стал для Тихонова особенным.