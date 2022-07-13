Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Считаю такое решение руководства клуба абсолютно справедливым и правильным. Тренер оценивается по результату. Это главный критерий. «Зенит» во главе с Семаком уже много лет становится чемпионом, сейчас выиграли Суперкубок. Это команда со стабильной, хорошо поставленной игрой, поэтому, как говорится, «от добра добра не ищут». Руководители клуба поступили совершенно правильно, продлив с ним контракт», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сегодня, 13 июля, «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком. Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда 4 раза выиграла чемпионат России, а также трижды становилась обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.