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Сегодня, 16:45

Колосков — о продлении контракта Семака: «От добра добра не ищут»

Колосков отреагировал на продление контракта главного тренера «Зенита» Семака
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Считаю такое решение руководства клуба абсолютно справедливым и правильным. Тренер оценивается по результату. Это главный критерий. «Зенит» во главе с Семаком уже много лет становится чемпионом, сейчас выиграли Суперкубок. Это команда со стабильной, хорошо поставленной игрой, поэтому, как говорится, «от добра добра не ищут». Руководители клуба поступили совершенно правильно, продлив с ним контракт», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сергей Семак. Семак — топ для России. С «Зенитом» он может побить рекорд «Спартака»

Сегодня, 13 июля, «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком. Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда 4 раза выиграла чемпионат России, а также трижды становилась обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.

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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
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