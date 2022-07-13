Колосков — о продлении контракта Семака: «От добра добра не ищут»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«Считаю такое решение руководства клуба абсолютно справедливым и правильным. Тренер оценивается по результату. Это главный критерий. «Зенит» во главе с Семаком уже много лет становится чемпионом, сейчас выиграли Суперкубок. Это команда со стабильной, хорошо поставленной игрой, поэтому, как говорится, «от добра добра не ищут». Руководители клуба поступили совершенно правильно, продлив с ним контракт», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Сегодня, 13 июля, «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком. Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.
Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда 4 раза выиграла чемпионат России, а также трижды становилась обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -