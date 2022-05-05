«Црвена Звезда» — идеальный вариант для Дзюбы. Россию он уже не удивит
«Мы хотим привести Дзюбу в клуб и с его помощью обеспечить Лигу чемпионов», — сказал «СЭ» в четверг гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.
Что ж, это идеальный вариант для Артема Дзюбы. Уверен, что 33-летний форвард должен вцепиться в такой шанс зубами.
А какая альтернатива? Есть ощущение, что в «Зените» сделали все, чтобы нападающий не набрал 70 процентов игрового времени для автоматического продления контракта. Это довольно унизительно, с одной стороны (не зря же зимой ходили разговоры о переходе обиженного футболиста в «Рубин»), а с другой — показывает современный уровень значимости Дзюбы для питерского клуба. Акции бомбардира стремительно падают, даже несмотря на отличную статистику. Примы теперь Юри Алберто и Сергеев, а Артему уготована роль второго плана — выходить на замены за 10 минут до финального свистка.
Об этом ли мечтает амбициозный Лев — царем зверей Дзюба, судя по соцсетям, видит себя сам? Конечно, нет.
Уходить в другой российский коллектив? В любом случае это стало бы шагом назад, да и претендентов вряд ли окажется много — уж очень токсичен ветеран. Топ-клубы тысячу раз подумают, прежде чем соглашаться на такую бомбу замедленного действия: фанаты явно не придут в восторг, хейт с трибун обеспечен, спортивный же результат при этом всем не гарантирован.
Наверняка Артема примут в Казани при двух условиях — «Рубин» не вылетит и не поменяет главного тренера Леонида Слуцкого. Но это точно Дзюбе надо? Идти туда, где борются не за титулы, а за выживание? А следующий шаг что, «СКА-Хабаровск»?
Что ни говорите, «Црвена Звезда» куда интереснее. Плюс в Сербии не должно быть надоевшего хейта по любому поводу. А то даже повеселиться на праздновании чемпионства в костюме Дэдпула нельзя — засмеют, затравят. Я уж не говорю про спор с Константином Геничем. Окажись на месте Дзюбы любой другой, весьма вероятно, часть людей задалась бы вопросом — следовало ли комментатору выносить детали пари по поводу количества голов коллеги по амплуа Сергеева в публичную плоскость? Пусть даже вокруг и находилось десять свидетелей, но в компаниях чего только не произносится, это вовсе не означает цитирования в СМИ.
Но тут речь шла о Дзюбе, поэтому все дружно встали на сторону Генича. Что логично: за последнее время форвард наделал и наговорил столько всего негативного, что его поддерживают, наверное, только самые близкие друзья.
В Белграде же есть шанс начать с чистого листа. Артем будет восприниматься как главный бомбардир России последнего десятилетия, а не как токсичный персонаж. По крайней мере первое время. Можно заслужить любовь болельщиков, прорваться в Лигу чемпионов. Не встанет там геополитический вопрос, возможный в ряде других стран, — сербы наши братья.
Да и с точки зрения финансов подобный трансфер вряд ли сильно ударит по кошельку нападающего — в РПЛ Дзюбе явно больше не дадут тех миллионов, что он получал раньше.
Низковат уровень «Црвены»? Ну, извините. В «Тоттенхэме» уже не ждут, можно не сомневаться. Надо трезво оценивать, где ты можешь быть на коне.
В общем, нечего думать — пора паковать чемоданы для поездки в Сербию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0