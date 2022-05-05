Константин Алексеев — о возможном переходе нападающего «Зенита» в команду из Белграда.

«Мы хотим привести Дзюбу в клуб и с его помощью обеспечить Лигу чемпионов», — сказал «СЭ» в четверг гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

Что ж, это идеальный вариант для Артема Дзюбы. Уверен, что 33-летний форвард должен вцепиться в такой шанс зубами.

А какая альтернатива? Есть ощущение, что в «Зените» сделали все, чтобы нападающий не набрал 70 процентов игрового времени для автоматического продления контракта. Это довольно унизительно, с одной стороны (не зря же зимой ходили разговоры о переходе обиженного футболиста в «Рубин»), а с другой — показывает современный уровень значимости Дзюбы для питерского клуба. Акции бомбардира стремительно падают, даже несмотря на отличную статистику. Примы теперь Юри Алберто и Сергеев, а Артему уготована роль второго плана — выходить на замены за 10 минут до финального свистка.

Об этом ли мечтает амбициозный Лев — царем зверей Дзюба, судя по соцсетям, видит себя сам? Конечно, нет.

Уходить в другой российский коллектив? В любом случае это стало бы шагом назад, да и претендентов вряд ли окажется много — уж очень токсичен ветеран. Топ-клубы тысячу раз подумают, прежде чем соглашаться на такую бомбу замедленного действия: фанаты явно не придут в восторг, хейт с трибун обеспечен, спортивный же результат при этом всем не гарантирован.

Наверняка Артема примут в Казани при двух условиях — «Рубин» не вылетит и не поменяет главного тренера Леонида Слуцкого. Но это точно Дзюбе надо? Идти туда, где борются не за титулы, а за выживание? А следующий шаг что, «СКА-Хабаровск»?

Что ни говорите, «Црвена Звезда» куда интереснее. Плюс в Сербии не должно быть надоевшего хейта по любому поводу. А то даже повеселиться на праздновании чемпионства в костюме Дэдпула нельзя — засмеют, затравят. Я уж не говорю про спор с Константином Геничем. Окажись на месте Дзюбы любой другой, весьма вероятно, часть людей задалась бы вопросом — следовало ли комментатору выносить детали пари по поводу количества голов коллеги по амплуа Сергеева в публичную плоскость? Пусть даже вокруг и находилось десять свидетелей, но в компаниях чего только не произносится, это вовсе не означает цитирования в СМИ.

Но тут речь шла о Дзюбе, поэтому все дружно встали на сторону Генича. Что логично: за последнее время форвард наделал и наговорил столько всего негативного, что его поддерживают, наверное, только самые близкие друзья.

В Белграде же есть шанс начать с чистого листа. Артем будет восприниматься как главный бомбардир России последнего десятилетия, а не как токсичный персонаж. По крайней мере первое время. Можно заслужить любовь болельщиков, прорваться в Лигу чемпионов. Не встанет там геополитический вопрос, возможный в ряде других стран, — сербы наши братья.

Да и с точки зрения финансов подобный трансфер вряд ли сильно ударит по кошельку нападающего — в РПЛ Дзюбе явно больше не дадут тех миллионов, что он получал раньше.

Низковат уровень «Црвены»? Ну, извините. В «Тоттенхэме» уже не ждут, можно не сомневаться. Надо трезво оценивать, где ты можешь быть на коне.

В общем, нечего думать — пора паковать чемоданы для поездки в Сербию.