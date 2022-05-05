Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

5 мая, 23:45

«Црвена Звезда» — идеальный вариант для Дзюбы. Россию он уже не удивит

Артем Дзюба может продолжить карьеру в сербской «Црвене Звезде»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Константин Алексеев — о возможном переходе нападающего «Зенита» в команду из Белграда.

«Мы хотим привести Дзюбу в клуб и с его помощью обеспечить Лигу чемпионов», — сказал «СЭ» в четверг гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

Что ж, это идеальный вариант для Артема Дзюбы. Уверен, что 33-летний форвард должен вцепиться в такой шанс зубами.

А какая альтернатива? Есть ощущение, что в «Зените» сделали все, чтобы нападающий не набрал 70 процентов игрового времени для автоматического продления контракта. Это довольно унизительно, с одной стороны (не зря же зимой ходили разговоры о переходе обиженного футболиста в «Рубин»), а с другой — показывает современный уровень значимости Дзюбы для питерского клуба. Акции бомбардира стремительно падают, даже несмотря на отличную статистику. Примы теперь Юри Алберто и Сергеев, а Артему уготована роль второго плана — выходить на замены за 10 минут до финального свистка.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; Вендел, Далер Кузяев и&nbsp;Алексей Сутормин танцуют на&nbsp;столе в&nbsp;раздевалке. Вендел танцует на столе, Сутормин обливает всех шампанским, Дзюба стоит в сторонке. Чемпионская раздевалка «Зенита»

Об этом ли мечтает амбициозный Лев — царем зверей Дзюба, судя по соцсетям, видит себя сам? Конечно, нет.

Уходить в другой российский коллектив? В любом случае это стало бы шагом назад, да и претендентов вряд ли окажется много — уж очень токсичен ветеран. Топ-клубы тысячу раз подумают, прежде чем соглашаться на такую бомбу замедленного действия: фанаты явно не придут в восторг, хейт с трибун обеспечен, спортивный же результат при этом всем не гарантирован.

Наверняка Артема примут в Казани при двух условиях — «Рубин» не вылетит и не поменяет главного тренера Леонида Слуцкого. Но это точно Дзюбе надо? Идти туда, где борются не за титулы, а за выживание? А следующий шаг что, «СКА-Хабаровск»?

Что ни говорите, «Црвена Звезда» куда интереснее. Плюс в Сербии не должно быть надоевшего хейта по любому поводу. А то даже повеселиться на праздновании чемпионства в костюме Дэдпула нельзя — засмеют, затравят. Я уж не говорю про спор с Константином Геничем. Окажись на месте Дзюбы любой другой, весьма вероятно, часть людей задалась бы вопросом — следовало ли комментатору выносить детали пари по поводу количества голов коллеги по амплуа Сергеева в публичную плоскость? Пусть даже вокруг и находилось десять свидетелей, но в компаниях чего только не произносится, это вовсе не означает цитирования в СМИ.

Но тут речь шла о Дзюбе, поэтому все дружно встали на сторону Генича. Что логично: за последнее время форвард наделал и наговорил столько всего негативного, что его поддерживают, наверное, только самые близкие друзья.

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба в конфликте с Геничем выглядит жалко. Но у этой истории есть и позитивный герой

В Белграде же есть шанс начать с чистого листа. Артем будет восприниматься как главный бомбардир России последнего десятилетия, а не как токсичный персонаж. По крайней мере первое время. Можно заслужить любовь болельщиков, прорваться в Лигу чемпионов. Не встанет там геополитический вопрос, возможный в ряде других стран, — сербы наши братья.

Да и с точки зрения финансов подобный трансфер вряд ли сильно ударит по кошельку нападающего — в РПЛ Дзюбе явно больше не дадут тех миллионов, что он получал раньше.

Низковат уровень «Црвены»? Ну, извините. В «Тоттенхэме» уже не ждут, можно не сомневаться. Надо трезво оценивать, где ты можешь быть на коне.

В общем, нечего думать — пора паковать чемоданы для поездки в Сербию.

Артем Дзюба. Дзюба останется в «Зените». Можно не сомневаться. Колонка Казакова
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
12
24
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если часто пить водку?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
Будущее российского футбола: непростое, интересное, без Азии. Колонка Казакова
«Спартак» не выиграет в Екатеринбурге. «Зенит» победит даже вторым составом. Прогнозы на 28-й тур РПЛ
В «Црвене Звезде» заявили, что хотят подписать Артема Дзюбу
Владимира Габулова могут отстранить от футбольной деятельности
Червиченко — об уходе Габулова: «Сейчас больше на «Химки» может повлиять красная карточка Юрана»
Тихонов считает, что «Сочи» может завоевать медали Тинькофф РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» в новом сезоне: кто из иностранцев уйдет, кто останется

«Спартак» не выиграет в Екатеринбурге. «Зенит» победит даже вторым составом. Прогнозы на 28-й тур РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости