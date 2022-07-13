Семак о ситуации с Венделом: «Мы разговариваем с ним, на сегодняшний день он игрок «Зенита» и его все устраивает»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Венделом.
Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец может приостановить контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2023 года и перейти во «Фламенго».
«Мы разговариваем с Венделом, на сегодняшний день он игрок нашей команды и его здесь всё устраивает. Что будет дальше — посмотрим. Сейчас он работает, прекрасно тренируется и выкладывается на все сто процентов. Безусловно, для нас это очень важный игрок, которого мы хотим сохранить», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 19 миллионов евро.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Урал
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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