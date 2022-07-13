Семак о ситуации с Венделом: «Мы разговариваем с ним, на сегодняшний день он игрок «Зенита» и его все устраивает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Венделом.

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец может приостановить контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2023 года и перейти во «Фламенго».

«Мы разговариваем с Венделом, на сегодняшний день он игрок нашей команды и его здесь всё устраивает. Что будет дальше — посмотрим. Сейчас он работает, прекрасно тренируется и выкладывается на все сто процентов. Безусловно, для нас это очень важный игрок, которого мы хотим сохранить», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 19 миллионов евро.