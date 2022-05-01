Обозреватель «СЭ» — об обновленном «Зените» , который выиграл в этом году чемпионат России в четвёртый раз подряд.

В погоне за «Спартаком» 90-х

«Зенит» и его болельщиков — с четвёртым подряд золотом. Больше — именно серийно — только у «Спартака» Георгия Ярцева и Олега Романцева — шесть между 96-м и 2001-м. Вот это достижение «Зенит» и будет стремиться догнать и перегнать. Как и общее количество побед «Спартака» в чемпионатах России — пока там 8 против 10.

Не могу сказать, что эти четыре зенитовских золота подряд радуют меня с точки зрения конкуренции — в отрезке 2016-19, когда за четыре года Россия получила четырёх разных чемпионов, было намного интереснее. И, упреждая ваше ехидство, и спартаковские золото за золотом с какого-то момента стало вызывать у меня такие же эмоции — можете погуглить по публикациям.

Насколько сильнее воспринимали те же болельщики красно-белых чемпионство-96, добытое в золотом матче с «Аланией», действующим чемпионом! А всё потому, что никакой огромной разницей в классе, никакими гарантиями золота «Спартака» там не пахло.

Успех «Алании» снял коросту с душ спартаковских болел, взбодрил их. Но это продолжалось ещё год, когда золото было достигнуто в последнем туре против прямого конкурента, «Ротора». А потом снова стало скучно — в конце 90-х эмоции снова пропали, как в 94-м.

Триумф Клаудиньо, пример Сергеева

Но «Зениту» сейчас все эти интеллигентские сопли должны быть по барабану. Он — на сто процентов сильнейший и на этот раз без каких-либо подводных течений. Ему не за что себя корить — в отличие от прошлого сезона, когда отвратительное выступление в Лиге чемпионов четко диагностировало застой. Все привыкли к той же паре форвардов Дзюба — Азмун и диктовавшемуся ею стилем игры. На Россию ее еще хватало, но в Европе тот «Зенит» смотрелся беспомощно.

Этот, новый, — уже нет. Вы помните «Бетис» в феврале — да, проиграли, но это был футбол! Тоже, конечно, случалось разное вроде еле достигнутой ничьей в Мальмё, но безнадёги предыдущего года не было и близко.

Так же и внутри страны — за счёт игровой и ментальной свежести, привнесённой, во-первых, Клаудиньо, во-вторых, Сергеевым. Если от бразильца можно было такого ожидать, то от новичка из «Крыльев»... Да все говорили — куда Ваня лезет? Присядет на лавку, как какой-нибудь Бухаров...

А Сергеев оказался в порядке и выжимал 100% из каждой минуты на поле. Это просто образец менталитета и отношения к футболу! Клаудиньо — это ярчайший талант, Сергеев — страсть и нацеленность. Сегодня в золотом матче все три мяча были забиты с участием Ивана — гол, передача и борьба с защитником на «пятачке», позволившая проскочить мячу после удара Малкома. Еще два мяча Сергеева отменили из-за маленьких офсайдов. А ведь в прошлом сезоне парень еще разрывал ФНЛ...

И символично, что в золотом матче Сергеев вышел в основе и сыграл решающую роль, а Дзюба тихо и незаметно вышел на последние 10 минут. Подвижный Сергеев, как видится, подходит под манеру игры бразильцев гораздо больше.

Дзюба. Ещё забивает, но команда от него уже не зависит

Зато Артем в очередной раз привлёк к себе внимание после игры. Так, что лучше бы не привлекал. Уже о чемпионстве «Зенита», по-моему, все на фоне скандала между Дзюбой и Геничем забыли.

Тут отмечу наблюдение Ивана Жидкова, что впервые за четыре года вираж сегодня скандировал личный заряд в честь Семака. Коллега связал это не в последнюю очередь с избавлением «Зенита» от дзюбозависимости, которое произошло именно в этом сезоне.

Наверняка в какой-то мере это так. Но не всё так линейно. Дзюба все равно — лучший снайпер «Зенита» в этом сезоне, даже несмотря на сильно лимитированнное игровое время. И без этих голов и добытых с их помощью очков не факт, что питерцы смогли бы с таким запасом стать чемпионом. Сейчас стоит вопрос, будет ли летом переподписан контракт с ним. Иными словами, что возьмёт верх — игра или язык.

Валерий Лобановский когда-то говорил, что каждый футболист проходит три стадии: на первой играет и не говорит, на второй играет и говорит, на третьей — говорит, но не играет. И от него, не дожидаясь третьей стадии, когда вред начинает преобладать, надо избавляться.

Пока Дзюба находится ещё в конце второй. Но начало третьей, боюсь, не за горами.

А вот Малком в этом сезоне фактически тоже словно только пришёл в «Зенит», впервые отыграв почти без травм. Атаку пополнил Юри Алберто, и их с Сергеевым появление заставило быстро забыть об отъезде Азмуна.

Семак создал команду-трансформер и укрепил позиции

Вообще, «банда» бразильцев, очень напоминающая «Шахтёр», стала определять игровую манеру «Зенита», смотреть на который теперь приятнее прежнего. Против них надо играть жестко, по-спортивному нагло и агрессивно. Как играла на Кубок «Алания». А большинство клубов РПЛ — трусит.

Если возвращаться к Семаку, то в чем он ещё в этом сезоне молодец — создал очень подвижную игровую модель, способную безболезненно трансформироваться от одной схемы к другой по ходу матча. Для этого, конечно, нужны такие футболисты, как Барриос и Дуглас Сантос.

Но ведь иной тренер продолжил бы использовать их стандартно: колумбийца — опорником, бразильца — левым защитником. Семак от этой предсказуемости ушёл. И вот, например, сегодня железнодорожники играли в первом тайме с шансами при четырёх защитниках у «Зенита», а в перерыве тот перешёл на три центральных — и до свидания, «Локо», во втором тайме его просто не было.

Питерцы в России не проигрывали с ОКТЯБРЯ. И все время видно было, насколько они сильнее других — так что даже два тура назад, когда «Динамо» отставало всего на три очка, иллюзий реальной конкуренции никто не строил. Так все и вышло.

Теперь непонятно другое — что дальше. И зачем. Еврокубки пока под большим вопросом. Какой будет и сколько протянет при этих раскладах мотивация легионеров — тоже, пусть южноамериканцы и не разъезжаются из России со скоростью европейцев. Им может быстро наскучить щёлкать год за годом травоядных соперников по РПЛ.

Главный же выгодоприобретатель этого сезона — Семак. Четвёртое золото, а главное — та уверенность, с которой оно было достигнуто (плюс не бездарное теперь выступление в еврокубках), дали ему некую «несгораемую сумму» — гораздо большую, думается, чем год назад. И в глазах руководства «Газпрома», и в глазах зенитовских болельщиков. Тихий корректный стиль Семака без громких слов и брутальных действий вдруг оказался эффективным. Стабильный, без шараханий и истерик, образ мышления главного тренера «Зенита» работает и даёт результат, как бы кто к этому ни относился.

Пока ещё никто с момента перехода Семака из «Уфы» в «Зенит» не сдвинул его с российской футбольной вершины. И пока нет оснований думать, что это в ближайшее время произойдёт. Но жизнь в наши дни меняется слишком быстро, чтобы быть хоть в чем-то абсолютно уверенным. Это — единственная оптимистичная новость для конкурентов клуба из Санкт-Петербурга, которому впервые удалось построить систему, жизнеспособную больше, чем два года.

P.S. Занятным было освистывание стадионом Ашота Хачатурянца, которому даже поздравление в адрес «Зенита» договорить не дали. И он выглядел явно растерянным — не привык к такой реакции. То ли Вячеслав Иваныч Колосков, которого встречали и пожёстче — но его ничем было не прошибить...