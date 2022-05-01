Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:00

«Зенит» излечил дзюбозависимость. Семак — главный победитель сезона

Рабинер считает Семака главным победителем сезона в РПЛ в составе «Зенита»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита» подбрасывают в воздух Сергея Семака после досрочного чемпионства.
Фото Global Look Press
Обозреватель «СЭ» — об обновленном «Зените», который выиграл в этом году чемпионат России в четвёртый раз подряд.

В погоне за «Спартаком» 90-х

«Зенит» и его болельщиков — с четвёртым подряд золотом. Больше — именно серийно — только у «Спартака» Георгия Ярцева и Олега Романцева — шесть между 96-м и 2001-м. Вот это достижение «Зенит» и будет стремиться догнать и перегнать. Как и общее количество побед «Спартака» в чемпионатах России — пока там 8 против 10.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Локомотив
Голы
Керк, 4 (0:1), Сергеев, 27 (1:1), Малком, 42 (2:1), Мостовой, 77 (3:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 46) Барриос Вендел (Оздоев, 82) Клаудиньо Кузяев (Ерохин, 87) Юри Алберто (Мостовой, 72) Малком (Дзюба, 82) Сергеев
Локомотив
Гильерме Едвай Мампасси Ненахов Рыбус Баринов (Бабкин, 60) Жемалетдинов (Марадишвили, 82) Петров (Миранчук, 72) Карпукас (Бека Бека, 82) Керк Изидор (Камано, 72)
Предупреждения
Мампасси 45+4’, Ненахов 90’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Чистяков (Азов) Усачев (Ростов-на-Дону)

Не могу сказать, что эти четыре зенитовских золота подряд радуют меня с точки зрения конкуренции — в отрезке 2016-19, когда за четыре года Россия получила четырёх разных чемпионов, было намного интереснее. И, упреждая ваше ехидство, и спартаковские золото за золотом с какого-то момента стало вызывать у меня такие же эмоции — можете погуглить по публикациям.

Насколько сильнее воспринимали те же болельщики красно-белых чемпионство-96, добытое в золотом матче с «Аланией», действующим чемпионом! А всё потому, что никакой огромной разницей в классе, никакими гарантиями золота «Спартака» там не пахло.

Успех «Алании» снял коросту с душ спартаковских болел, взбодрил их. Но это продолжалось ещё год, когда золото было достигнуто в последнем туре против прямого конкурента, «Ротора». А потом снова стало скучно — в конце 90-х эмоции снова пропали, как в 94-м.

Иван Сергеев с&nbsp;одноклубниками по &laquo;Зениту&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги

Триумф Клаудиньо, пример Сергеева

Но «Зениту» сейчас все эти интеллигентские сопли должны быть по барабану. Он — на сто процентов сильнейший и на этот раз без каких-либо подводных течений. Ему не за что себя корить — в отличие от прошлого сезона, когда отвратительное выступление в Лиге чемпионов четко диагностировало застой. Все привыкли к той же паре форвардов Дзюба — Азмун и диктовавшемуся ею стилем игры. На Россию ее еще хватало, но в Европе тот «Зенит» смотрелся беспомощно.

Этот, новый, — уже нет. Вы помните «Бетис» в феврале — да, проиграли, но это был футбол! Тоже, конечно, случалось разное вроде еле достигнутой ничьей в Мальмё, но безнадёги предыдущего года не было и близко.

Так же и внутри страны — за счёт игровой и ментальной свежести, привнесённой, во-первых, Клаудиньо, во-вторых, Сергеевым. Если от бразильца можно было такого ожидать, то от новичка из «Крыльев»... Да все говорили — куда Ваня лезет? Присядет на лавку, как какой-нибудь Бухаров...

А Сергеев оказался в порядке и выжимал 100% из каждой минуты на поле. Это просто образец менталитета и отношения к футболу! Клаудиньо — это ярчайший талант, Сергеев — страсть и нацеленность. Сегодня в золотом матче все три мяча были забиты с участием Ивана — гол, передача и борьба с защитником на «пятачке», позволившая проскочить мячу после удара Малкома. Еще два мяча Сергеева отменили из-за маленьких офсайдов. А ведь в прошлом сезоне парень еще разрывал ФНЛ...

И символично, что в золотом матче Сергеев вышел в основе и сыграл решающую роль, а Дзюба тихо и незаметно вышел на последние 10 минут. Подвижный Сергеев, как видится, подходит под манеру игры бразильцев гораздо больше.

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

Дзюба. Ещё забивает, но команда от него уже не зависит

Зато Артем в очередной раз привлёк к себе внимание после игры. Так, что лучше бы не привлекал. Уже о чемпионстве «Зенита», по-моему, все на фоне скандала между Дзюбой и Геничем забыли.

Тут отмечу наблюдение Ивана Жидкова, что впервые за четыре года вираж сегодня скандировал личный заряд в честь Семака. Коллега связал это не в последнюю очередь с избавлением «Зенита» от дзюбозависимости, которое произошло именно в этом сезоне.

Наверняка в какой-то мере это так. Но не всё так линейно. Дзюба все равно — лучший снайпер «Зенита» в этом сезоне, даже несмотря на сильно лимитированнное игровое время. И без этих голов и добытых с их помощью очков не факт, что питерцы смогли бы с таким запасом стать чемпионом. Сейчас стоит вопрос, будет ли летом переподписан контракт с ним. Иными словами, что возьмёт верх — игра или язык.

Валерий Лобановский когда-то говорил, что каждый футболист проходит три стадии: на первой играет и не говорит, на второй играет и говорит, на третьей — говорит, но не играет. И от него, не дожидаясь третьей стадии, когда вред начинает преобладать, надо избавляться.

Пока Дзюба находится ещё в конце второй. Но начало третьей, боюсь, не за горами.

А вот Малком в этом сезоне фактически тоже словно только пришёл в «Зенит», впервые отыграв почти без травм. Атаку пополнил Юри Алберто, и их с Сергеевым появление заставило быстро забыть об отъезде Азмуна.

Сергей Семак. Семак после чемпионства «Зенита»: «Мы не доминируем в РПЛ, но хотим этого достичь!»

Семак создал команду-трансформер и укрепил позиции

Вообще, «банда» бразильцев, очень напоминающая «Шахтёр», стала определять игровую манеру «Зенита», смотреть на который теперь приятнее прежнего. Против них надо играть жестко, по-спортивному нагло и агрессивно. Как играла на Кубок «Алания». А большинство клубов РПЛ — трусит.

Если возвращаться к Семаку, то в чем он ещё в этом сезоне молодец — создал очень подвижную игровую модель, способную безболезненно трансформироваться от одной схемы к другой по ходу матча. Для этого, конечно, нужны такие футболисты, как Барриос и Дуглас Сантос.

Но ведь иной тренер продолжил бы использовать их стандартно: колумбийца — опорником, бразильца — левым защитником. Семак от этой предсказуемости ушёл. И вот, например, сегодня железнодорожники играли в первом тайме с шансами при четырёх защитниках у «Зенита», а в перерыве тот перешёл на три центральных — и до свидания, «Локо», во втором тайме его просто не было.

Питерцы в России не проигрывали с ОКТЯБРЯ. И все время видно было, насколько они сильнее других — так что даже два тура назад, когда «Динамо» отставало всего на три очка, иллюзий реальной конкуренции никто не строил. Так все и вышло.

Теперь непонятно другое — что дальше. И зачем. Еврокубки пока под большим вопросом. Какой будет и сколько протянет при этих раскладах мотивация легионеров — тоже, пусть южноамериканцы и не разъезжаются из России со скоростью европейцев. Им может быстро наскучить щёлкать год за годом травоядных соперников по РПЛ.

Главный же выгодоприобретатель этого сезона — Семак. Четвёртое золото, а главное — та уверенность, с которой оно было достигнуто (плюс не бездарное теперь выступление в еврокубках), дали ему некую «несгораемую сумму» — гораздо большую, думается, чем год назад. И в глазах руководства «Газпрома», и в глазах зенитовских болельщиков. Тихий корректный стиль Семака без громких слов и брутальных действий вдруг оказался эффективным. Стабильный, без шараханий и истерик, образ мышления главного тренера «Зенита» работает и даёт результат, как бы кто к этому ни относился.

Пока ещё никто с момента перехода Семака из «Уфы» в «Зенит» не сдвинул его с российской футбольной вершины. И пока нет оснований думать, что это в ближайшее время произойдёт. Но жизнь в наши дни меняется слишком быстро, чтобы быть хоть в чем-то абсолютно уверенным. Это — единственная оптимистичная новость для конкурентов клуба из Санкт-Петербурга, которому впервые удалось построить систему, жизнеспособную больше, чем два года.

P.S. Занятным было освистывание стадионом Ашота Хачатурянца, которому даже поздравление в адрес «Зенита» договорить не дали. И он выглядел явно растерянным — не привык к такой реакции. То ли Вячеслав Иваныч Колосков, которого встречали и пожёстче — но его ничем было не прошибить...

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
18
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
РПЛ, 27-й тур: «Спартак» — «Крылья Советов» и другие игры
«Дзюба мог в шутку сказать, он — постоянно шутит». Что пишут о скандале Дзюбы и Генича
«Дзюба повел себя гнусно». Болельщики осудили Дзюбу за слова о Гениче
Вендел танцует на столе, Сутормин обливает всех шампанским, Дзюба стоит в сторонке. Чемпионская раздевалка «Зенита»
«В следующем сезоне «Зениту» будет сложнее. А Дзюба — лидер, его надо оставлять»
Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с четвертым чемпионством подряд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вендел танцует на столе, Сутормин обливает всех шампанским, Дзюба стоит в сторонке. Чемпионская раздевалка «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости