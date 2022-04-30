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«Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Иван Сергеев с одноклубниками по «Зениту» после гола в ворота «Локомотива».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Реальных конкурентов у сине-бело-голубых просто нет.

В Германии играет 18 команд, а побеждает в итоге «Бавария». Мюнхенцы взяли десять подряд чемпионств, последнее — за три тура до конца. В России играет 16 клубов, а побеждает «Зенит». Нынешнее золото — четвертое подряд. Конца и края гегемонии питерцев не видно.

Сине-бело-голубых принято попрекать этим преимуществом. Мощным бюджетом, с которым никто не сравнится, админресурсом, благосклонностью судей и т. д. Всё так, но давайте будем объективны: команда Сергея Семака сейчас в принципе на голову сильнее остальных. И надевать ей золотые медали на шею можно было едва ли не после пяти стартовых туров.

 
Радостный форвард &laquo;Зенита&raquo; Малком и&nbsp;защитник Дуглас Сантос. «Зенит» господствует в России. Питер взял четвертое золото подряд

А кто мог помешать? «Локомотив» со своим ворохом проблем? ЦСКА, раздаривший массу очков? «Краснодар», поменявший зимой тренера? Или, может, «Спартак», грезивший чемпионством в год столетия? Смешно.

До последнего упиралось «Динамо», но и оно совершенно очевидно не созрело для золота, что и показала весна. Серебро-бронза для нынешней команды — потолок.

У «Зенита» и близко нет реальных конкурентов. С одной стороны, это плохо. Хочется интриги, как в той же Англии, где чемпионский титул в одном сезоне может выиграть «Челси», в другом — «Ливерпуль», а в третьем — «Ман Сити». Или хотя бы зарубы уровня «Реал»/«Барселона».

 

С другой стороны, ведь и бундеслига с доминированием «Баварии», согласитесь, не так уж плоха. И об админресурсе, а также благосклонности судей по отношению к гигантам говорят постоянно не только в России, но и в Испании с Германией. И о том, что с мюнхенцами никто не сравнится в размере бюджета — чемпион при желании может забрать любого футболиста у конкурента.

Проблема, считаю, не в гегемоне, а в тех, кто должен за ним тянуться, в идеале навязывая равную борьбу. Не «Зенит» должен становиться слабее, а «Локо», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Сочи», «Краснодар» — сильнее. И это, не сомневаюсь, можно делать даже не с гигантским бюджетом. Надо лишь научиться им грамотно распоряжаться.

Разве мало потратили те же железнодорожники в нынешнем сезоне? Можем ли мы назвать их покупки оправданными? Разве не удивляет нас многое, что происходило за последний год в ЦСКА? Разве может похвастать стабильностью частный «Спартак»? Отрицательные ответы на эти вопросы — не вина «Зенита». Питер просто берет своё едва ли не вполноги, буднично обыгрывая «Локомотив», даже пропустив первым нелепый гол. За три тура до финиша, практически не замечая сопротивления.

«Зенит» — четвертый раз подряд выигрывает чемпионство. Найдется ли кто-то, кто навяжет борьбу уже в следующем сезоне?

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Локомотив
Голы
Керк, 4 (0:1), Сергеев, 27 (1:1), Малком, 42 (2:1), Мостовой, 77 (3:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 46) Барриос Вендел (Оздоев, 82) Клаудиньо Кузяев (Ерохин, 87) Юри Алберто (Мостовой, 72) Малком (Дзюба, 82) Сергеев
Локомотив
Гильерме Едвай Мампасси Ненахов Рыбус Баринов (Бабкин, 60) Жемалетдинов (Марадишвили, 82) Петров (Миранчук, 72) Карпукас (Бека Бека, 82) Керк Изидор (Камано, 72)
Предупреждения
Мампасси 45+4’, Ненахов 90’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Чистяков (Азов) Усачев (Ростов-на-Дону)

 

Футбол
РПЛ
ФК Бавария
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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89
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Зенит» господствует в России. Питер взял четвертое золото подряд

«Зенит» выиграл четвертое золото подряд. Серия лучше была только у «Спартака»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

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