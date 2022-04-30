«Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги
В Германии играет 18 команд, а побеждает в итоге «Бавария». Мюнхенцы взяли десять подряд чемпионств, последнее — за три тура до конца. В России играет 16 клубов, а побеждает «Зенит». Нынешнее золото — четвертое подряд. Конца и края гегемонии питерцев не видно.
Сине-бело-голубых принято попрекать этим преимуществом. Мощным бюджетом, с которым никто не сравнится, админресурсом, благосклонностью судей и т. д. Всё так, но давайте будем объективны: команда Сергея Семака сейчас в принципе на голову сильнее остальных. И надевать ей золотые медали на шею можно было едва ли не после пяти стартовых туров.
А кто мог помешать? «Локомотив» со своим ворохом проблем? ЦСКА, раздаривший массу очков? «Краснодар», поменявший зимой тренера? Или, может, «Спартак», грезивший чемпионством в год столетия? Смешно.
До последнего упиралось «Динамо», но и оно совершенно очевидно не созрело для золота, что и показала весна. Серебро-бронза для нынешней команды — потолок.
У «Зенита» и близко нет реальных конкурентов. С одной стороны, это плохо. Хочется интриги, как в той же Англии, где чемпионский титул в одном сезоне может выиграть «Челси», в другом — «Ливерпуль», а в третьем — «Ман Сити». Или хотя бы зарубы уровня «Реал»/«Барселона».
С другой стороны, ведь и бундеслига с доминированием «Баварии», согласитесь, не так уж плоха. И об админресурсе, а также благосклонности судей по отношению к гигантам говорят постоянно не только в России, но и в Испании с Германией. И о том, что с мюнхенцами никто не сравнится в размере бюджета — чемпион при желании может забрать любого футболиста у конкурента.
Проблема, считаю, не в гегемоне, а в тех, кто должен за ним тянуться, в идеале навязывая равную борьбу. Не «Зенит» должен становиться слабее, а «Локо», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Сочи», «Краснодар» — сильнее. И это, не сомневаюсь, можно делать даже не с гигантским бюджетом. Надо лишь научиться им грамотно распоряжаться.
Разве мало потратили те же железнодорожники в нынешнем сезоне? Можем ли мы назвать их покупки оправданными? Разве не удивляет нас многое, что происходило за последний год в ЦСКА? Разве может похвастать стабильностью частный «Спартак»? Отрицательные ответы на эти вопросы — не вина «Зенита». Питер просто берет своё едва ли не вполноги, буднично обыгрывая «Локомотив», даже пропустив первым нелепый гол. За три тура до финиша, практически не замечая сопротивления.
«Зенит» — четвертый раз подряд выигрывает чемпионство. Найдется ли кто-то, кто навяжет борьбу уже в следующем сезоне?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0